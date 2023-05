Le scuole valdostane a lezione di riciclo (e in gara) con Coreve ed H-Farm

Secondo lo studio AstraRicerche, nelle regioni del Nord Ovest sono ancora numerosi gli errori commessi dai cittadini nella raccolta del vetro, a causa della disinformazione.

Il Consorzio per il Recupero del Vetro ha quindi lanciato il primo programma strutturato per le scuole: i kit sono scaricabili gratuitamente dai docenti sul sito di CoReVe

Le scuole primarie e secondarie di I grado hanno tempo fino a venerdì 19 maggio e quelle secondarie di II grado fino a lunedì 8 maggio per partecipare al concorso associato al progetto, il cui evento conclusivo è previsto il 31 maggio in H-FARM Campus a Roncade (TV).

Con un tasso di riciclo nazionale del 76,6%, l’Italia è tra i Paesi più virtuosi a livello europeo, avendo già superato nel 2019 il target UE del 75% fissato per il 2030. Tuttavia, lo studio commissionato da CoReVe e condotto da AstraRicerche, evidenzia come ci sia ancora molto lavoro da fare, specialmente per quanto riguarda la qualità della raccolta.

Per esempio, nelle regioni del Nord Ovest (nello studio corrispondenti a Piemonte, Lombardia e Val d’Aosta) un cittadino su due, se ha un dubbio su un prodotto da buttare o non buttare nella raccolta del vetro, sceglie infatti di buttarlo nella raccolta specifica sottovalutando il danno che la presenza di materiali estranei può rappresentare per l’intera raccolta. Così il 43% dichiara di buttare anche i vetri delle finestre nel vetro, quasi il 22% gli oggetti in cristallo, il 23% le lenti degli occhiali e il 16% le lampadine. Ancora più allarmanti i dati secondo cui il 54% dei cittadini di quest’area è inconsapevole del fatto che il vetro è riciclabile infinite volte.

Anche per questo motivo, il Consorzio per il Recupero del Vetro, in collaborazione con H-FARM ha lanciato il primo programma strutturato per tutte le scuole italiane, dedicato all’economia circolare del vetro e alla sua sostenibilità: un progetto innovativo, rivolto agli alunni delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, per sensibilizzare i più giovani sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi, nonché sulle straordinarie potenzialità di questo materiale “immortale” in quanto riciclabile infinite volte.

CoReVe ha quindi messo a disposizione dei docenti una serie di kit docenti unplugged e digitali, sviluppati per essere utilizzati in autonomia, per la strutturazione di lezioni dedicate alla sostenibilità e all’economia circolare del vetro. Scaricabili gratuitamente dal sito di CoReVe ( andando nel menù “Per le scuole” e cliccando sulla voce “Progetto Kit didattici”), i kit sono pensati per i diversi cicli scolastici, con contenuti e supporti educativi adatti a ciascuna fascia di età. Sono inclusi materiali di supporto per strutturare una lezione della durata di un’ora, oltre alle indicazioni per organizzare un’attività pratica (unplugged o digitale, a scelta del docente) che consentirà di ripassare e fissare i concetti veicolati nel corso della lezione teorica. Per la scuola secondaria di secondo grado è invece previsto uno Startup Lab, sviluppato su un percorso di 4 ore di lezione in presenza durante l’orario scolastico, che impegnerà i ragazzi nella pianificazione di vere e proprie startup, con l’obiettivo di risolvere problematiche reali legate alla filiera del riciclo del vetro.

Allo Startup Lab e ad ogni kit unplugged e digitale (ad eccezione di quello della Scuola dell’infanzia) è associato un concorso, con in palio un montepremi totale di 26.000 euro utilizzabile per l’acquisto di materiale didattico. Le scuole primarie e secondarie di I grado hanno tempo fino alle 23:59 di venerdì 19 maggio e quelle secondarie di II grado fino alle 23:59 di lunedì 8 maggio per inviare i propri elaborati e partecipare alla selezione dei team finalisti, che il 31 maggio prossimo si contenderanno la vittoria in occasione dell’evento conclusivo ospitato in H-FARM Campus a Roncade (TV).

“Oggi il peggiore nemico di una corretta raccolta differenziata non è la scarsa propensione degli italiani a riciclare ma la bassa conoscenza delle regole e una certa confusione nel differenziare i materiali. Per questo motivo abbiamo messo a terra un programma strutturato per proporre una serie di attività che sensibilizzino in modo coinvolgente e innovativo i più giovani, direttamente sui banchi di scuola, cioè nel luogo in cui i ragazzi crescono e si formano” - dichiara Gianni Scotti, presidente di CoReVe.

Di seguito l’elenco dei kit disponibili scaricabili previa registrazione sul sito di CoReVe, andando nel menù “Per le scuole” e cliccando sulla voce “Progetto Kit didattici”: