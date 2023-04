La Jeunesse Valdôtaine diventa membro effettivo della European Free Alliance Youth

Dal 20 al 23 aprile 2023 si è tenuta a Flensburg e ad Aabenraa, lungo il confine fra Germania e Danimarca, l'assemblea generale della European Free Alliance Youth (EFAy), la giovanile dell'Alleanza Libera Europea che raccoglie i movimenti autonomisti e indipendentisti d'Europa. Fra le altre organizzazioni, era presente anche la Jeunesse Valdôtaine, rappresentata dal delegato Frédéric Piccoli.

Ad un anno dal voto che aveva accolto la Jeunesse come "membro osservatore" di EFAy, l'assemblea generale ha deliberato all'unanimità l'ammissione della Jeunesse Valdôtaine nell'organizzazione europea in qualità di "membro effettivo", concludendo positivamente il percorso di adesione della Jeunesse Valdôtaine alla EFAy.

«Si tratta per noi di un importante riconoscimento - commenta Sylvie Hugonin, Animateur principal della Jeunesse Valdôtaine - che ci inserisce a pieno titolo nella rete dei movimenti rappresentativi delle minoranze linguistiche. Agli ottimi rapporti che già abbiamo in Italia con i giovani della SVP e del PATT aggiungiamo un tassello fondamentale, che ci apre all'Europa e che rende più saldi i nostri legami con i Peuples Frères".

L'assemblea generale dei giovani della EFAy a Flensburg e Aabenraa è stata l'occasione per confrontarsi, in vista delle Elezioni Europee del 2024, sui temi più importanti per le minoranze linguistiche e per le giovani generazioni: dalla difesa delle lingue locali alla rappresentanza dei piccoli popoli nelle istituzioni dell'Unione Europea, dal lavoro giovanile alla sostenibilità economica e ambientale.

"Le suggestioni di questa assemblea generale e delle prossime attività comuni saranno portate da EFAy all'attenzione dell'Alleanza Libera Europea e dei movimenti che la compongono, perché diventino punti fondamentali della loro azione politica e delle prossime elezioni", che aggiunge: "In questa fase parteciperemo convintamente anche noi della Jeunesse Valdôtaine, portando la voce della Valle d'Aosta e dei suoi giovani".