In Valle la maggioranza non ha i voti per nominare un relatore di un disegno di legge in Commissione

«I Consiglieri di maggioranza disertano i lavori di Commissione: è questo il rispetto che hanno per il Consiglio e i suoi organismi?» Se lo chiedono i Consiglieri dei gruppi Misto, Lega Vallée d'Aoste, Progetto Civico Progressista e Forza Italia dopo la riunione della prima Commissione "Istituzioni e autonomia", riunita nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 aprile 2023.

«La Commissione era chiamata a nominare il relatore del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023, un provvedimento presentato dalla Giunta regionale, che tocca tutti i settori della realtà valdostana e di cui la prima Commissione è capofila - riferiscono i Consiglieri di opposizione -. Ma, oggi, due Consiglieri di maggioranza non erano presenti al momento della votazione e la maggioranza non ha avuto i numeri per nominare il relatore. Questo succede quando si disertano i lavori degli organi consiliari, mancando di rispetto per i colleghi, per le istituzioni e, vista l'importanza dei temi trattati, per tutta la comunità valdostana.»

Se ad Aosta la minoranza di destra dode a Roma il governo di destra piange.

Non era mai accaduto prima. E quella che doveva essere una giornata come tante per il Governo Meloni, a metà pomeriggio si è trasformata in un incubo politico. Si tratta di certo del momento parlamentare più difficile dall’insediamento dell’esecutivo di centrodestra: la risoluzione sullo scostamento di bilancio da 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024, prevista nel Def, non è passata alla Camera.

Perché fosse approvata, la risoluzione doveva passare con almeno 201 voti a favore, obiettivo dei due terzi di Montecitorio che la maggioranza ha mancato per sei voti. Sono stati 25 i deputati di maggioranza che non hanno partecipato alla votazione, il gruppo con più assenti è stato quello della Lega (11), seguito da Fi (9) e cinque di Fdi.

A favore hanno votato i deputati della maggioranza, si sono astenuti quelli di Pd e M5S, mentre contro hanno votato quelli di Avs e del Terzo Polo.

Il Pd: "Dato politico clamoroso". M5S: "Meloni vada subito al Quirinale". Consiglio dei ministri 'lampo' a Palazzo Chigi.

Alla lettura del risultato dal presidente di turno, Fabio Rampelli, sono esplosi gli applausi tra i banchi dell'opposizione: "Capisco l'euforia dell'opposizione....". Quindi Rampelli ha aggiunto: "Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta la risoluzione" del centrodestra "si intende respinta, non risulta pertanto autorizzato il ricorso all'indebitamento". La seduta è stata quindi sospesa. La segretaria Dem: "Sono andati sotto su una decisione fondamentale per famiglie e imprese, siamo al dilettantismo ma lo pagano l’Italia e la sua credibilità".

Delle due l’una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza. In entrambi i casi si dimostra la totale inadeguatezza di questo governo e di questa maggioranza, che dovranno risponderne davanti al Paese". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese. Siamo al dilettantismo, il problema è che lo pagano l’Italia e la sua credibilità".