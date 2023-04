Sblocco entro un'ora delle serrande

Quando abbiamo a che fare con dispositivi delicati come le serrande dobbiamo essere consapevoli del fatto che devono essere gestite solo da esperti che conoscono bene il loro funzionamento perché questo è l'unico modo di risolvere eventuali problemi in maniera abbastanza rapida e soprattutto per evitare di peggiorare le cose o addirittura farsi male.

Ecco perché per esempio nel caso di sblocco entro 1h delle serrande significa che ci si è messo in mezzo un tecnico professionista specializzato che ha il compito di raggiungere il cliente nel più breve tempo possibile perché sa che ha bisogno di aiuto in quanto la serranda si è bloccata e magari c'è la macchina all'interno che non si può prendere o qualcos'altro che è rimasto bloccato.

Anche le migliori serrande che ci sono sul mercato dopo un pochino di anni che li abbiamo usate tenderanno in maniera fisiologica a usurarsi . Questa è una cosa che dobbiamo accettare perché succede in ogni caso anche se parliamo di alta qualità.

Ed ecco perché prima o poi abbiamo bisogno di avere a che fare con un professionista bravo che sappia gestire la situazione e che ci aiuterà nel percorso con le serrande.

Ci possono essere diversi tipi di guasto alla serrande perché per esempio può succedere di accorgersi che scorrono male senza essere di chiusura che di apertura oppure che si bloccano.

Ma tutto è legato al fatto che magari le abbiamo utilizzate per tempo e ci siamo anche purtroppo dimenticati di chiamare un esperto per la manutenzione periodica, anche se in ogni caso l'avremmo potuta fare in un certo senso anche noi.

Però se sopraggiunge un problema è inutile piangere sul latte versato, ma bisogna intervenire in tempo perché per esempio accorgersi che la serranda non scorre come deve e procrastinare l'intervento sarebbe veramente una pessima idea soprattutto perché le cose si possono risolvere in maniera veloce e facile, cercando anche di risparmiare dei soldi: però c'è bisogno di un pronto intervento relativo a questo specifico caso-

Come funziona l'intervento del professionista

L'intervento funziona in maniera abbastanza semplice cioè che un professionista dovrà recarsi a raggiungere il cliente in qualunque ora del giorno della notte perché parliamo di orari continuati.

Tenendo presente che nel momento in cui abbiamo a che fare con le serrande stiamo parlando di dispositivi di sicurezza, ma è necessario anche intervenire in orari che non sono di ufficio nel caso in cui tutto si blocca perché magari per esempio è legato alla chiusura di un locale che non può essere tenuto tutta la notte senza la serranda chiusa e attiva.

In quella situazione quindi ci sarà da indagare sul perché la serranda si è bloccata in quanto i problemi non vanno mai dati per scontati anche perché un tecnico saprà cosa fare per sbloccarla nel senso che in alcuni casi bisogna sostituire alcuni elementi e cioè proprio quelli che magari hanno generato il blocco.

Di solito uno dei problemi potrebbe essere legato al fatto che la serranda esposta ai fenomeni atmosferici che la danneggiano ed è piena soprattutto in inverno.