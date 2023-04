Difficilmente ormai le persone non hanno mai sentito parlare del servizio di ambulanza privata da Roma a Pesaro e non solo le persone che fanno parte di questi due comuni e che hanno bisogno di spostarsi tra un posto all'altro per qualsiasi motivo di ordine medico e i motivi potrebbero essere tanti, ma praticamente lo conosce chiunque almeno per sentito dire.

Quando si parla di ambulanze private come il nome suggerisce si sta parlando di sanità privata che è sempre un argomento abbastanza dibattuto dove ci sono dei supporter a favore dei supporter contro, chi è a favore dice che la sanità privata è molto meglio di quella pubblica che invece è inefficiente, mentre chi è contro ne sottolinea il fatto che sia a pagamento e diciamo che sono delle posizioni tutte e due abbastanza estreme e troppo generaliste.

Quello che è assolutamente certo rispetto a questi argomenti è che comunque la sanità pubblica non si può occupare di tutti i bisogni dei cittadini in merito ,e ad esempio nel caso delle ambulanze private e se parliamo del nostro articolo parliamo del tratto di strada tra Roma e Pesaro servono per accompagnare quelle persone che magari devono fare una convalescenza o un percorso di riabilitazione in un ospedale particolare o in una casa di cura in qualsiasi altro centro adibito a tutto ciò e non si possono permettere di andarci con la loro macchina o di farsi accompagnare con una macchina o addirittura di andare col bus o con il treno perché le condizioni cliniche non lo permettono.

Parlare di condizioni cliniche è un po' generico perché possiamo parlare di persone che hanno patologie croniche o addirittura di persone oncologiche, o persone che hanno qualche forma di disabilità che impedisce loro di potersi muovere agevolmente, e diciamo che gli esempi non finirebbero mai

Fatto sta che sono persone che hanno bisogno di automezzi dotati con tutte le strutture a bordo come sono le ambulanze private e hanno bisogno di un personale sanitario che sia a loro disposizione per qualsiasi tipo di emergenza e parliamo di infermieri, medici e paramedici naturalmente

Non ci sono così tante differenze come si pensa tra le ambulanze pubbliche e le ambulanze private

Quando si parla di un argomento come questo che stiamo affrontando in questo articolo non possiamo non sottolineare quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte, e cioè che comunque non ci sono tutte queste differenze come pensano molte persone per quanto riguarda le ambulanze pubbliche e quelle private.

Semplicemente le ambulanze pubbliche noi non le paghiamo direttamente e si occupano di alcune cose come per esempio accompagnarci al pronto soccorso in caso di bisogno.

Mentre per quanto riguarda le ambulanze private vengono contattate per vari servizi che già menzionavamo e appunto noi li dobbiamo pagare direttamente.

A proposito di pagamenti il prezzo dipenderà dal tempo che ci impiegano per accompagnare il paziente in questione o la paziente in questo caso quanto ci impiega da Roma a Pesaro più o altri costi fissi.