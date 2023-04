GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

La Giunta regionale ha deciso di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo all’”Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d’Aosta e del rendiconto consolidato dell’esercizio finanziario 2022”.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge riguardante il “Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2023/2025”.

Sono state approvate le modalità di attuazione delle disposizioni per gli interventi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti per il tramite dei Consorzi di garanzia Fidi.

La Giunta regionale ha deciso di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alla “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’istituzione di un Tavolo di lavoro per la predisposizione del disegno di legge sulla multifunzionalità in agricoltura.

È stato approvato il trasferimento a Vallée d’Aoste Structure dei fondi regionali per interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare agricolo ad essa assegnato.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato un bando di concorso, per il 2023, intitolato alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio, per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti bisognosi e meritevoli che conseguiranno, al termine dell’anno scolastico 2022/2023, il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un’istituzione scolastica regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

Inoltre, è stato approvato un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio non rinnovabili a favore di studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2023/2024, la scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III) e di secondo grado (classi I, II e V), presso un’istituzione scolastica regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta e un ulteriore bando di concorso, per l’assegnazione di borse di studio rinnovabili a favore di studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2023/2024, la scuola secondaria di secondo grado (classi III e IV), presso un’istituzione scolastica regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

È stata approvata la tariffa gratuita per la fascia di età 0-18 e la tariffa ridotta per i giovani di età 19-25 per l’ingresso ai castelli, ai siti archeologici e alle sedi espositive di competenza del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato approvato lo schema di accordo per la realizzazione del sub-investimento 2.1B, “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, tra il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di due progetti nei Comuni di Ollomont e Donnas.

È stata prorogata l’apertura sperimentale della sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan” ed è stata approvata la realizzazione di alcune iniziative di valorizzazione del sito, le aperture straordinarie e l’applicazione della gratuità e di tariffe agevolate in occasione di alcuni eventi.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo a “Modificazioni alla legge regionale n. 23 del 23 luglio 2010 recante Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale”.

È stato approvato il bando per il 2023 per il finanziamento di progetti antiviolenza, di iniziative di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata definita, di concerto con gli Assessori Jean-Pierre Guichardaz e Carlo Marzi, l’offerta formativa relativa ai percorsi integrativi del curricolo scolastico per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di istruzione professionale – indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” – da attuarsi negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale l’”Approvazione del Piano energetico ambientale regionale della Valle d’Aosta al 2030 (Pear VdA 2030)”.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione di contributi e di contributi in regime “de minimis” a varie associazioni sportive a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive in programma nel periodo maggio-agosto 2023.

È stata approvata la partecipazione della Regione all’organizzazione di un incontro con il pubblico nell’ambito della valorizzazione del titolo di “Regione europea dello sport” in programma il 4 maggio al Teatro Splendor di Aosta.