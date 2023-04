APERTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TROVARE POTENZIALI GESTORI PER I BAR/SPACCI E RIVENDITE GIORNALI AL “PARINI” E AL BEAUREGARD

L’Azienda USL ha aperto la manifestazione di interesse per trovare potenziali candidati per gestire in concessione i bar/spacci e le rivendite giornali presso l’Ospedale “Parini” e il presidio Beauregard di Aosta.



Gli operatori economici interessati devono scrivere una email, entro il 02/05/2023, alla PEC aziendale protocollo@pec.ausl.vda.it, specificando “All’attenzione del Provveditorato ed Economato, Servizi alberghieri e logistici”.

https://www.ausl.vda.it/download.asp?file=/elementi/www2016/bar%20spacci%20avviso%20manifestazione%20di%20interesse_fd%20(1).pdf

Si stima che il contratto avrà durata di anni 5 per un importo a base d’asta, a rialzo, fissato in 480.000 euro IVA esclusa.



L’orario di apertura per le attività è stabilito dalle ore 07:00 alle ore 20:00, tutti i giorni dell’anno comprese le festività.



Il personale che presta attualmente servizio è costituito da 12 persone soggette ad applicazione di clausola sociale.



A seguito dell'indagine di mercato, la procedura di affidamento verrà espletata in forma telematica tramite invito sulla piattaforma di In.VA spa, a cui è necessario che l’operatore sia preventivamente iscritto.



L’avviso è consultabile al link

https://www.ausl.vda.it/download.asp?file=/elementi/www2016/bar%20spacci%20avviso%20manifestazione%20di%20interesse_fd%20(1).pdf