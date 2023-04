Iniziato esame in Commissione esame disegno di legge "omnibus"

Sono cinque gli articoli del provvedimento che riguardano la quinta Commissione (l'atto è stato assegnato alle cinque Commissioni consiliari in quanto interviene su tutte le materie di competenza regionale) e che modificano la normativa regionale in materia di: servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa; sport; interventi e servizi a favore delle persone con disabilità; Comitato per la promozione di iniziative per la memoria; semplificazioni di certificazioni sanitarie per il rientro a scuola. Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e gli Assessori ai trasporti, Luigi Bertschy, allo sport, Giulio Grosjacques, e alla sanità, Carlo Marzi, sono stati auditi nel corso della riunione.

«La Commissione - precisa il Presidente Andrea Padovani - ha deciso di fare un ulteriore approfondimento sull'articolo 11 che allinea il quadro normativo regionale alle disposizioni nazionali conosciute come "Dopo di noi" per consentire alle persone con disabilità grave di continuare a risiedere nella stessa struttura residenziale dopo i 65 anni di età. La settimana prossima sentiremo in proposito i referenti dell'Associazione nazionale genitori persone con autismo, del CoDiVdA, di Tutti uniti per Ylenia e della Casa di sabbia.»