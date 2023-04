Torna il concorso "Letture Altre" ad Aosta

Torna il concorso Letture Altre, un progetto culturale rivolto a chi frequenta le scuole secondarie di secondo grado nella città di Aosta, promosso dal Comune di Aosta e curato dalla compagnia teatrale Palinodie. Sono aperte le iscrizioni.

Il contest Letture Altre è un’esperienza di promozione della lettura e un palco dove dare voce al proprio punto di vista sul presente. Chi partecipa, in coppia o in gruppo, deve scegliere un tema che ritiene urgente e importante per il presente, ma che non viene trattato a sufficienza a livello pubblico. Per farlo è sufficiente scegliere un testo edito che sia tratto da un libro, un articolo, un testo di una canzone, di un film…. che sarà portato in scena, dalle coppie e dai gruppi stessi, durante la serata conclusiva.

Il progetto si compone di tre fasi: candidatura, preparazione ed evento pubblico. Per candidarsi, le coppie o i gruppi devono scegliere un testo, della durata massima di 4 min, che affronti tematiche percepite dalla società come altre, minoritarie, diverse, ma urgenti per la coppia o il gruppo.

Nel mese di maggio 2023 tutte le coppie e i gruppi che si sono candidati parteciperanno a uno o due incontri di preparazione della performance pubblica insieme a un/una artista della compagnia teatrale Palinodie. In questa fase abbineranno un contenuto multimediale (foto, video, grafiche) che completerà la lettura ad alta voce del testo scelto.

L’evento pubblico avrà luogo il 1 giugno 2023 alle 20:30 in uno spazio altro della città di Aosta: il Parcheggio de La Ville. Durante la serata i gruppi presenteranno le performance e le giurie assegneranno i premi.

Come per la passata edizione le coppie o gruppi vincitori sono previsti premi in buoni libri, accessori per smartphone, biglietti per eventi culturali e in adozioni di alveari, per un totale di 900 euro. Inoltre, la performance scelta dalla direzione artistica, avrà la possibilità di presentare il proprio brano all’interno del programma del Festival Aosta Città Diffusa che si svolgerà tra il 20 e il 23 luglio 2023.

Per partecipare bisogna mandare una mail entro mercoledì 3 maggio 2023 a palinodieinfo@gmail.com contenente:

i nominativi dei componenti della coppia/gruppo

il testo scelto, nel corpo della mail o in allegato

la motivazione della scelta

E' disponibile un video tutorial per ripercorrere le fasi della candidatura: https://www.youtube.com/watch?v=Ogkeab6QvPg

Grazie alla disponibilità delle Istituzioni Scolastiche del territorio e del corpo docenti sono inoltre in corso le presentazioni del progetto Letture Altre nelle classi.Per qualsiasi richiesta di informazione o per organizzare una presentazione in classe, si può contattare Palinodie al numero 3407609368.