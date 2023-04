Incendio nella notte nei pressi della microcomunità di Gressan.

Per cause da chiarire si è sviluppato in uno chalet in legno con all'interno una compostiera e un cogeneratore per il riscaldamento.

La struttura è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco professionisti di Aosta con due autobotti, supportati dai volontari del distaccamento locale.

Presenti anche sindaco e tecnico del teleriscaldamento.