25 APRILE: Pays d'Aoste Souverain 'Festeggiamo, ma con il rimpianto che tradimenti interni del CLN'

25 APRILE. Dalla Liberazione sono passati decenni ed è giusto e doveroso celebrare questo momento storico e ricordare i tanti caduti che hanno permesso che ciò accadesse. Tanti giovani morti per la Libertà, la nostra Libertà. Festeggiamo, ma con il rimpianto che tradimenti interni del CLN e congiunture internazionali hanno impedito il realizzarsi del progetto “di più ampie libertà per la Vallée d’Aoste” di Emile Chanoux e tanti altri. Festeggiamo, ma non dimentichiamo che da quel periodo è nata la divisione del mondo in blocchi allineati a superpotenze che ancora oggi sono responsabili di guerre, repressioni e carestie. Festeggiamo perché è giusto festeggiare il nostro 25 aprile, ma non abbassiamo mai la guardia perché la Libertà è preziosa quanto fragile.

Il responsabile politico. Christian Sarteur.

25 AVRIL. Des décennies se sont écoulées depuis la Libération et il est juste et approprié de célébrer ce moment historique et de se souvenir des nombreux morts qui ont permis que cela se produise.

Beaucoup de jeunes qui sont morts pour la Liberté, pour notre Liberté. On se réjouit, mais avec le regret que les trahisons internes du CLN et les circonstances internationales aient empêché la réalisation du projet « d'une plus grande liberté pour la Vallée d'Aoste » d'Emile Chanoux et bien d'autres. Célébrons, mais n'oublions pas que de cette période est née la division du monde en blocs alignés sur des superpuissances qui sont encore aujourd'hui responsables de guerres, de répressions et de famines. On fête parce qu'il est juste de fêter notre 25 avril, mais on ne baisse jamais la garde car la Liberté est aussi précieuse que fragile.