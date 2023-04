Come si fa la vera pizza napoletana? Tutti i segreti della preparazione

Volendo considerare alcuni dei piatti più dibattuti, nell’ambito della cucina e della gastronomia italiana, non si può fare a meno di sottolineare i seguenti: carbonara, pasta al pesto, lasagne e pizza napoletana. Si tratta non soltanto di piatti protagonisti della quotidianità di ogni persona, ma anche di tutti quei dibattiti che, sui social, si generano ogni giorno a proposito delle reali ricette di una preparazione: nella carbonara è essenziale utilizzare il guanciale o si può optare anche per una pancetta spessa? Quale deve essere la quantità di pinoli per un buon pesto alla genovese? Quale ricetta preferire, tra quella delle lasagne napoletane o bolognesi? Il cornicione della piazza deve essere alto o basso?

Si tratta di interrogativi che non presentano, apparentemente, una risposta unica e che, allo stesso tempo, fanno discutere tutti gli estimatori, che si battono per cercare di capire chi conservi la verità in tasca. A proposito della pizza napoletana, è importante considerare quali siano alcuni dei segreti della preparazione, soprattutto a proposito di ingredienti di cui servirsi per la realizzazione di un piatto praticamente immortale. Ovviamente, l’interrogativo appare provocatorio, ma ci si chiede: come si fa la vera pizza napoletana?

Come deve essere una vera pizza napoletana

Il primo interrogativo, a proposito di come si prepara la vera pizza napoletana, riguarda la preparazione di questo alimento; innanzitutto, come si diceva precedentemente, cercare di conservare la verità a proposito dell’unica, vera, preparazione appare sicuramente provocatorio. Eppure, esiste una ricetta ormai collaudata a Napoli e nella cultura partenopea in generale, che riguarda un certo modo di realizzare la pizza sia a proposito di quali ingredienti servirsi, sia a proposito dell’aspetto di una vera e propria pizza napoletana.

Attenzione, però! La pizza che si prende in esame è quella napoletana, non di certo campana, dal momento che le culture sono così tanto varie che, ad esempio, in una città come Caserta la pizza appare completamente differente, sia per il suo cornicione, sia per lo spessore e la consistenza della pizza stessa. Insomma, una vera pizza napoletana deve essere innanzitutto sottile, tanto da poter essere anche piegata su se stessa, come nel caso della celebre pizza a portafoglio che può essere acquistata con pochi spiccioli in praticamente qualsiasi pizzeria di Napoli; in secondo luogo, il cornicione deve essere alto e alveolato, per cui (soprattutto nell’ambito della pizzeria contemporanea), non si deve assolutamente avvertire l’effetto gommoso, né la pesantezza di una parte della pizza che dovrà sorprendere per il suo gusto, pur in assenza di condimento: anzi, il cornicione potrà essere utilizzato anche per la realizzazione della scarpetta, servendosi del sugo avanzato nel piatto o di qualche pezzo di mozzarella!

Alcuni segreti per la preparazione della pizza napoletana

La classica e sempreverde Margherita potrà così essere realizzata, ma non senza considerare alcuni segreti che permettono di ottenere la propria pizza con un gusto assolutamente straordinario; ad esempio, quanto dovrà essere il lievito di cui servirsi? Per ottenere una pizza leggera e assolutamente digeribile, soprattutto nelle opzioni delle cosiddette ruote di carro, si consiglia di utilizzare un quarto di cubetto di lievito, lasciando che la lievitazione avvenga piano e in modo naturale: servirsi di un cubetto intero renderebbe la pizza molto pesante e difficile da digerire.