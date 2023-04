Les Jeudis du Conservatoire - 27 aprile 2023

La terza serata della rassegna Les Jeudis du Conservatoire sarà dedicata all’orchestra d’archi del Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Giovedì 27 aprile Stéphanie Praduroux dirigerà il gruppo composto da Fabrizio Pavone, Matilde Zocco, Kristel Bovet, Anna Marchuk, Lucia Vittone, Martina Amadesi, Matilde Armenghi, Sveva Botrugno, Martino Grosa, Vittorio Sebeglia, Samuele Cerrato (Violini), Maurizio Redegoso Karithian e Illia Lanevic (Viole), Serena Costenaro e Valentina Bussetto (Violoncelli), Giulio Ruggeri e Agata Rosa (Contrabbassi), Greta Spadarossi e Simone Giardina (Flauti) e Maria Pia Alibrandi (Clavicembalo).



“Tutti a concerto” inizierà alle 20.30 e si svolgerà all’interno dell’Auditorium Renato Callisto Arnod. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA



Stéphanie Praduroux, direttrice d’orchestra



Antonio Vivaldi (1678-1741):

- Concerto ripieno in la maggiore per orchestra d’archi RV158



- Concerto in re maggiore per violino e orchestra d'archi in re maggiore n.9 op.3 RV230. Solista: Fabrizio Pavone



- Concerto in si minore per 4 violini, violoncello e archi op.3 n.10 RV580

Solisti: Matilde Zocco, Martino Grosa, Lucia Vittone, Sveva Botrugno

Violoncello concertante: Serena Costenaro



Johan Sebastian S.Bach (1685-1750):

- Concerto brandeburghese n.4 BWV 1049

Solisti: Martino Grosa (Violino), Greta Spadarossi, Simone Giardina (Flauto)