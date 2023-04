Venerdì 28 aprile gala di apertura di Maison&Loisir con attenzione alle disabilità

Sarà inaugurata venerdì prossimo alle ore 10.30 la nona edizione di Maison&loisir, il Salone dell’Abitare in programma all’Espace Aosta dal 28 aprile al 1° maggio.

Alla cerimonia di taglio del nastro, oltre al patron Diego Peraga, interverranno Josette Borre Vicesindaco di Aosta, Luigi Bertschy Assessore allo sviluppo economico e Renzo Testolin Presidente della Regione Valle d’Aosta.

L’appuntamento sarà accompagnato dall’esibizione del coro AliAli, nell’ambito del progetto "Guarda, parla, leggi e muoviti”, promosso da A.L.i.Ce. e Parkinson VdA e sostenuto dai volontari dell'APS Tamtando.

“Ripartiamo e torniamo a divertirci” è l’auspicio del patron Diego Peraga che invita il pubblico a “superare i record dell’ultima edizione, quella del 2019, che fece registrare 37.000 visitatori, 7.000 dall’estero, e 400mila contatti social. Dopo lo stop per la pandemia, questo sarebbe un gran bel segnale per chi espone e per i visitatori, perché significherebbe che dopo anni di incertezze e inquietudine la voglia di normalità è tornata a prevalere”.

Le premesse ci sono tutte, e gli organizzatori hanno predisposto un programma ricco e per tutti i gusti: quattro giorni di fiera, ottomila metri quadrati di esposizione, oltre 200 espositori presenti, più di 150 eventi. Non di poco conto la presenza di 98 espositori provenienti da fuori valle, in particolare 3 stranieri e 61 realtà imprenditoriali del settore casa e non solo della Provincia Granda e di tutto il Piemonte, affiancate da Confartigianato Imprese Cuneo.

“Sarà un’edizione sorprendente – aggiunge Peraga - nel corso della quale andremo a proporre delle soluzioni innovative per gli amanti dell’abitare inteso come un ecosistema sostenibile e integrato, dove il bello, il comfort e il risparmio costituiranno soluzioni su misura, comode e intelligenti”.

Il metaverso e la casa Smart saranno i protagonisti che affiancheranno i visitatori in un percorso che si snoderà tra più di 250 marchi e che attraverserà l’arredo, la tecnologia, le costruzioni, l’artigianato, il verde, il benessere, passando per l’area sposi, il caffè letterario e terminando nel salone del gusto tra le specialità italiane, lo street food e un ristorante gourmet come sempre irresistibile. Uno spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli, e non mancheranno spettacoli, conferenze e laboratori.

Tra tutte le iniziative, di particolare importanza la presentazione del 30 aprile alle 18 presso la sala eventi, nel corso del quale, insieme ad alcuni atleti e tecnici della nazionale italiana, verrà presentato il Matterhorn Cervino Speed opening, il doppio appuntamento dell'11-12 e del 18-19 novembre di apertura della Coppa del Mondo di sci. In questa occasione sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alle gare con uno sconto del 15%, oltre che sfidare i campioni presenti al video gioco Ski Challange.

Non mancherà lo sportello delle consulenze, dove una serie di esperti, nelle quattro giornate di Fiera, sarà a disposizione per consigliare su come vendere o acquistare un immobile, su quali scelte di impianti e di gestione degli ambienti possono essere effettuate per ridurre i consumi, su quali materiali e quali accorgimenti d’arredo e di disposizione dei mobili possono essere seguite per rendere più gradevole la casa e la sua vivibilità. Tra i convegni ricordiamo quello di apertura: La relazione di regolarità urbanistico-catastale, uno strumento per la compravendita immobiliare, in programma il 28 aprile alle ore 11, organizzato dal consiglio notarile di Valle d’Aosta con Accreditamento di 2CFP per architetti, ingegneri e geometri. Anche le scuole avranno il loro spazio con la presenza del Liceo Classico, Artistico, Musicale di Aosta e il concorso “Un futuro smart”. Nello stand dedicato saranno in mostra gli elaborati dei ragazzi e il pubblico potrà esprimere la sua preferenza per il progetto più interessante. La premiazione avverrà lunedì 1° Maggio alle ore 16. Nell’area istituzionale, i visitatori avranno infine la possibilità di conoscere tutte le opportunità normative in tema di costruzioni, efficientemente energetico , offerta turistica e altro ancora grazie alla presenza degli assessorati regionali Trasporto e Mobilità sostenibile; Turismo, Sport e Commercio, oltre che del COA Energia.

Tra gli appuntamenti della prima giornata si ricordano infine:

Alle 21 sala eventi Tributo musicale a Lucio Battisti

Alle 21 sala verde La casa smart tra efficienza, salubrità e sicurezza: le proposte di Legambiente per coniugare sostenibilità, risparmio e nuove tecnologie.

Info utili