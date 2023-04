Alpinista salvato sul Gran Paradiso

Si è concluso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di un alpinista in crepaccio sulla parete Nord del Gran Paradiso.

L'allarme è stato inviato alla Centrale Unica del Soccorso alle ore 09.30 dal compagno di cordata. L'incidente si è verificato a quota 3500 mt. Per estrarre l'infortunato, incastrato a circa 15 metri di profondità, sono state necessarie due squadre di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano specializzati.

L'uomo viene portato in Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le eventuali cure necessarie. Da una prima analisi del medico di equipaggio in elisoccorso presenta stato di ipotermia.