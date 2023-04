25 APRILE: GLI EVENTI PROPOSTI DALL'ANPI IN VDA

Ad Aosta, si parte appunto martedì alle 9.30, quando al cimitero è prevista la messa e la deposizione di una corona. Alle 10.30 ci si sposta al giardino della Rimembranza di via Festaz per la deposizione di una corona al monumento dei Morts de la Liberté. A seguire, alle 10.40, partenza del corteo verso piazza Chanoux dove si terranno l'alzabandiera, la deposizione di una corona e la lettura dei primi articoli della Costituzione a cura dei ragazzi del Gruppo Sportivo Vigili dei Fuoco Giuseppe Godioz. Seguiranno i discorsi ufficiali di Carlo Ghezzi dell'Anpi e del presidente della Regione Renzo Testolin.



Nella stessa giornata si terranno due tornei di calcio: il Trofeo della Liberazione per le categorie pulcini, dalle 9, al campo di calcio Mont Fleury di Aosta e, dalle 15, il quinto Memorial "Donato Rosset" al campo di calcio di Gressan, per le categorie veterani. Verranno anche deposti dei fiori a monumenti di diversi Comuni della sezione "Anna Cisero Dati" con i rispettivi sindaci: a Jovençan alle 8.30, a Charvensod alle 8.30, a Rhêmes-Saint-Georges alle 9.45, a Saint-Pierre alle 10.30 e a Morgex alle 11. A Fénis, alle 10.30, sarà celebrata la messa.

Seguiranno il corteo fino al Monumento ai caduti, i discorsi celebrativi, un aperitivo con buffet seguito dal pranzo della sezione dell'Anpi. A Brissogne e a Saint-Marcel, alle 9.30 è prevista la deposizione di fiori ai cippi dei caduti. Alle 11, al municipio di Brissogne sarà consegnata la carta di maturità civica ai neo-diciottenni. Seguirà un aperitivo.

Spostandosi a Nus, alle 9.30, sarà deposta una corona alla lapide dei caduti vicino alla chiesa. Seguiranno i discorsi delle autorità e la deposizione di una targa commemorativa ai caduti per la Liberazione. Parteciperà anche la banda La Lyretta. A Saint-Vincent, alle 10.45 la messa in suffragio dei caduti. Seguiranno il corteo verso il monumento ai caduti, la deposizione di una corona e i discorsi celebrativi con la partecipazione della banda musicale di Saint-Vincent. È previsto anche un pranzo (prenotazione al 335.5939436).



A Verrès, alle 10.30, prenderà il via dalla piazza Ospedale il corteo preceduto dalla Filarmonica di Verrès. Seguirà la deposizione di una corona al monumento in piazza XXV Aprile i discorsi ufficiali e le letture curate dai bambini della scuola elementare. A Montjovet, la cerimonia di deposizione della corona al monumento dei caduti è fissata per le 12. Sono previsti i saluti istituzionali e la lettura da parte dei bambini della scuola primaria dei principi fondamentali della scuola primaria. Seguiranno il pranzo al ristorante Napoléon e la gara di palet. A Issogne, alle 17, si terrà la cerimonia della dispersione delle ceneri del partigiano Pietro Parisi "Brindisi" in località Pianfey.

A Pont-Saint-Martin, alle 9.15 è prevista la sfilata della banda musicale e del gruppo alpini, seguita dalla messa e dalle commemorazioni ai monumenti ai caduti di piazza IV novembre, primo maggio e Martiri della Libertà. Dopo l'aperitivo e il pranzo. La giornata si concluderà con un pomeriggio musicale di "Canti della Resistenza e oltre", con Roberto Contardo e Skass & Gabri, nella sala polivalente del Palazzetto dello Sport di Pont-Saint-Martin. In bassa Valle sono previste delle commemorazioni anche a Gaby e Donnas, alle 8.30, a Lillianes alle 9, a Issime alle 9.10 e a Fontainemore alle 9.30.

Le celebrazioni in occasione della Liberazione di concluderanno con un passeggiata in musica nel centro di Pont-Saint-Martin nei luoghi della Resistenza, il 27 aprile alle 14.30 e alle 15.30, e la presentazione del progetto "La Resistenza delle donne", una riflessione sul ruolo delle donne in quel contesto storico a cura degli studenti di alcune scuole aostane, in programma il 28 aprile alla biblioteca Ida Desandré di Aosta. (Dire)