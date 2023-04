17/me Fête du printemps du Savt

Soddisfazione per l’ottima partecipazione alla 17 Fête du printemps du Savt “Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei nostri iscritti alla 17 Fête du printemps du Savt.

Una giornata che, ancora una volta, dimostra l’importanza di essere presenti sul territorio. Incontrarsi, anche per un momento di pura convivialità, è fondamentale per mettere in atto un’operazione di ascolto costante che è alla base del nostro sindacato autonomo”.

Aldo Cottino, segretario del Savt Retraités - organizzatori della manifestazione-, commenta così l’ottima partecipazione, oltre 70 persone, degli iscritti SAVT all’evento organizzato a Saint-Rhémy-en-Bosses domenica 23 aprile.

La giornata, iniziata alle ore 10 con la Santa Messa, è proseguita con una visita guidata al Prosciuttificio e si è conclusa con la musica di Mile Danna, dopo il pranzo sociale presso il Ristorante «Le Nouveau Foyer» di Flassin.