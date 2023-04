La II Commissione avvia iter di esame per il disegno di legge "omnibus"

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 aprile , la seconda Commissione "Affari generali" ha iniziato l'esame del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023 (legge "omnibus"), nominando il Consigliere Erik Lavevaz (UV) quale relatore.

Sul provvedimento, che è stato assegnato alle cinque Commissioni consiliari, la seconda Commissione sarà chiamata ad esprimere parere sugli articoli 10, 19 e 22, che riguardano disposizioni sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e sul personale del comparto unico.

«La Commissione - riferisce il Presidente Antonino Malacrinò (FP-PD) -, accogliendo le richieste dei gruppi di opposizione, ha deciso di audire, congiuntamente con la prima, i rappresentanti dell'Agenzia dei segretari e del Consiglio permanente degli enti locali. Chiederemo, invece, una nota alle organizzazioni sindacali sull'articolo 19 in materia di assunzioni.»

«In merito alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale - aggiunge il Presidente Malacrinò -, i gruppi di opposizione hanno chiesto un'audizione dei referenti della SDA Bocconi in attesa della presentazione dello studio alla Commissione così come da ordine del giorno approvato dal Consiglio nell'ambito dell'esame del DEFR 2023-2025. Richiesta che è stata accolta e che sarà trattata congiuntamente alla prima Commissione consiliare.»

«La Commissione - conclude il Presidente Malacrinò - ha anche espresso parere negativo di compatibilità finanziaria sulla proposta di legge del gruppo PCP per la promozione e lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e dell'autoconsumo collettivo. L'iter del provvedimento potrà comunque proseguire nella quarta Commissione, che è quella di riferimento.»