Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, concluse le quattro giornate di formazione

Nello specifico, il mantenimento era incentrato su alcune manovre inerenti il Soccorso a Persona, una delle competenze e dei doveri istituzionali che caratterizzano il Corpo dei Vigili del Fuoco, professionisti del soccorso a 360 gradi che hanno sviluppato anche delle tecniche per poter intervenire in ambienti impervi e senza l’ausilio di velivoli o mezzi.

I tre scenari ricreati per il mantenimento erano accomunati da un fattore legato all’altezza, caratteristica che aumenta le condizioni di difficoltà e di pericolo anche per gli operatori.

Il primo caso prevedeva il soccorso ad una persona su di un pilone o traliccio; il secondo caso simulava un intervento per soccorrere un pilota di parapendio rimasto impigliato e sospeso a dei cavi, e infine, è stato inscenato il blocco di una seggiovia e/o cabinovia. Tale scenario risulta particolarmente delicato perché la manovra può prevedere l’intervento di più squadre specializzate contemporaneamente per il soccorso e la calata a terra delle persone rimaste bloccate sulle seggiole o nelle cabine nel minor tempo possibile e in qualsiasi condizione meteorologica.