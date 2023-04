XVI^ Assemblea regionale dei Donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta

Venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20:30, presso la sala riunioni “Aldo Ozino Caligaris” della 67^ federata FIDAS Valle d’Aosta” San Michele Arcangelo” in via Lucat 2/A ad Aosta, si è tenuta l’Assemblea congiunta del Direttivo dei Donatori di sangue Fidas Valle d'Aosta guidato da Giuseppe Grassi, del Direttivo della Federata Fidas “San Michele Arcangelo” presieduto da Alessandra Fabi, del Gruppo Donatori sangue Fidas "A. Santoro" Polizia Penitenziaria Brissogne sostenuto da Nicola Scafuro, del Coordinamento Giovani Fidas VdA guidato da Anna Mele e dell'Associazione Donatori Volontari Sangue e Organi " Silvy Parlato" presieduta da Carla Buzzelli.

Un appuntamento importante, necessario per approvare il bilancio consuntivo 2022 presentato dalla tesoriera Giuliana Bordigoni, confrontarci sugli adempimenti richiesti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma allo stesso tempo è stato un incontro indispensabile per prendere in esame l’attività trasfusionale svolta e mettere in cantiere le nuove iniziative a favore della promozione e diffusione della cultura del dono in Valle d’Aosta.

“Il bilancio dell’attività trasfusionale è molto positivo.” afferma Giuseppe Grassi presidente dei Donatori di sangue della Fidas valdostana, “Basti pensare che in 16 anni di vita la nostra organizzazione di volontariato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre del 2022 è cresciuta, si è articolata sul territorio regionale e registra un grandissimo coinvolgimento di giovani. Siamo passati dalle 310 donazioni effettuate nel 2007 alle 851 effettuate al 31 dicembre del 2022, per un totale complessivo di 11.060 donazioni effettuate. Consultato l’Archivio informatizzato del Sistema Emonet, il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha comunicato ufficialmente che il numero totale dei Donatori periodici di sangue aderenti alla FIDAS valdostana è rappresentato da 447 persone, cittadini donne e uomini valdostani che al primo gennaio del 2023 rappresentano il 14% complessivo dei donatori periodici in Valle d’Aosta”.

Anna Mele Coordinatrice giovani Fidas

La Fidas risulta composta al 31 dicembre del 2022 da 281 maschi e di 166 femmine, l’età media dei volontari donatori oscilla tra i 45 e i 55 anni, mentre è in forte crescita il numero delle donazioni tra gli under 30 e tantissime sono le donazioni tra i neo diciottenni. La maggioranza dei donatori Fidas proviene dal capoluogo valdostano e dai comuni della Plaine (Nus, Fénis, Brissogne, Quart, Pollein, Saint-Christophe, Roisan, Gignod, Sarre, Saint Pierre, Villeneuve e Aymavilles).

Una rappresentanza di cittadini donatori aderenti alla Fidas proviene dai comuni della Bassa Valle (Pont-Saint-Martin, Verres, Donnas, Chatillon) e dai comuni dell’Alta Valle (La Salle, Morgex e Courmayeur). Va purtroppo registrato un numero considerevole di persone che non donano più per motivi legati a trasferimento lavorativo o per insorgenza di patologie che rendono impossibile la donazione.

Come sostiene il nostro vice presidente Rosario Mele “eravamo 6 amici al bar “ e ora siamo invece una bella realtà associativa, alla quale aderisce il 14% dei Donatori della Valle d’Aosta. Abbiamo colmato un vuoto avvicinando alla Donazione del sangue famiglie e strati sociali per lo più non autoctoni, provenienti da altre regioni d’Italia e non, appartenenti ad ambiti professionali diversi, coinvolgendo studenti e sportivi. Raccogliamo un valore aggiunto trasfusionale importante (che si va a sommare al 10% dei donatori occasionali e al 76% dell’AVIS), un dato ricco di soddisfazione, frutto di un grande lavoro di squadra, delle tantissime attività promozionali e delle innumerevoli relazioni costruite in questi anni con Famiglie, Associazioni, Ordini Professionali (CSV, OPI, FAI, FIAB, Zonta Club, Albero di Zaccheo, IPA XX Delegazione, Eteila Basket ed altre), Istituzioni e Amministrazioni comunali e regionali - civili, religiose e militari.

Carla Buzzelle presidente Silvy Parlato, Giuseppe Grassi e Anna Petitjaques

Alla Fidas Valle d’Aosta emerge una predominanza di nuovi donatrici e donatori giovani, compresi in una fascia d’età tra i 18 e i 28 anni.

Un dato fantastico visto il grande lavoro condotto dal Coordinamento Giovani Fidas della Valle d’Aosta che ci fa ben sperare in un ricambio generazionale autentico, di partecipazione attiva dei giovani con il loro determinante coinvolgimento nella vita associativa.

Notevole è stato l’aumento delle adesioni alla FIDAS Giovani con l’istituzione del QR Code e altrettanto determinante è il continuo aggiornamento del sito internet e dei profili Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn.

Nel 2022 i Donatori Fidas hanno donato solo ed esclusivamente presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, garantendo con il loro gesto l’autosufficienza di sangue intero alla comunità valdostana e allo stesso tempo hanno assicurato l’invio di numerose sacche di sangue a Regioni d’Italia meno virtuose.

La Fidas Valle d’Aosta prende parte alle riunioni del Comitato del Buon Uso del Sangue, partecipa ai lavori della Commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e sostiene il Progetto 5000 Genomi.

Malacrinis Michelangelo, Giuseppe Grassi e Nicola Scafuro rappresentante Gruppo Donatori Polizia Penitenziaria Fidas Brissogne

Un plauso e un grazie la Fidas Valle d’Aosta lo rivolge al SIMT della nostra Azienda Usl diretto dal Dottor Pierluigi Berti, a tutti gli operatori sanitari e tecnici della struttura di Viale Ginevra per la buona intesa maturata in questi anni e per la proficua collaborazione instaurata. Sono in corso incontri di formazione interna, iniziative sportive con la FIAB e con la società Eteila Basket, con il Circolo Damistico, con diverse Proloco, vi sarà la partecipazione al 61° Congresso Nazionale FIDAS, il Coordinamento giovani Fidas parteciperà al Cactus Festival, sta organizzando Aperitivi Giovani Fidas e sono in programma tornei di calcetto e altre iniziative sportive. Infine, festeggeremo il World Blood Donor Day.

Giuliana Bordigoni tesoriera Fidas

Nel 2023 Fidas continuerà principalmente a sostenere, supportare e favorire il Coordinamento Giovani Fidas, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dei Giovani valdostani alla vita associativa, spalancando le porte della nostra organizzazione a spunti, temi e proposte provenienti da idee nuove che possano avvicinare e fidelizzare responsabilmente nuovi giovani aspiranti alla donazione periodica e responsabile del sangue. Per diventare donatore di sangue della FIDAS Valle d’Aosta puoi aderire scaricando il QR CODE, dal sito internet www.fidasvda.it o attraverso WhathApp 338/7925709, oppure da Facebook – Instagram – Twitter - LinkedIn.