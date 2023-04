Sapinet: Sicurezza strade priorità della Giunta

«I salva motociclisti sono delle protezioni che vengono applicate nella parte bassa delle barriere stradali e consentono l'assorbimento degli urti, contenendo l'impatto del corpo in scivolata e proteggendolo dal contatto con i montanti - ha spiegato il Consigliere Luca Distort -. Una strada sicura per i motociclisti non è solo un segno di attenzione alla persona, ma esprime anche la capacità manageriale dell'Amministrazione pubblica, dal momento che il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali, è un elemento che concorre all'attrattività per il turismo motociclistico. Inoltre, alcuni di questi dispositivi sono costruiti in gomma riciclata e utilizzarli contribuirebbe a dare un'immagine di ecosostenibilità all'intera regione. Chiediamo al Governo se condivide l'interesse verso i sistemi di barriere continue in gomma riciclata e la possibilità di dotare le strade regionali, e non, con questo tipo di dispositivi e, in caso affermativo, quali sono le intenzioni rispetto all'equipaggiamento delle barriere stradali.»

«Il miglioramento della sicurezza lungo le nostre strade rientra tra gli obiettivi di questo Governo - ha specificato l'Assessore alle opere pubbliche, Davide Sapinet -. Il programma regionale dei lavori pubblici 2023-2025 prevede investimenti per un importo complessivo di circa euro 36,5 milioni euro per la realizzazione di interventi sulla rete viaria regionale che ha una lunghezza di circa 500 km, con 327 ponti e 51 gallerie. L’impegno profuso dalla Regione è confermato dai dati pubblicati recentemente dall’ISTAT, sugli incidenti stradali che, dal 2001 al 2021, sono in costante decremento. Il tasso di lesività è stato dimezzato e, relativamente al tasso di mortalità, si segnalano 4 utenti delle due ruote a motore deceduti nel 2001 e zero nel 2021.»

Sulla questione dei dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti, Sapinet ha affermato che «la normativa vigente, entrata in vigore nel mese di aprile 2019, prevede che per l’applicazione dei salva motociclisti sulle barriere esistenti è necessario valutarne la compatibilità tecnica, di omologazione e di certificazione con il sistema di guard-rail ed evitare che i dispositivi possano presentare anomalie di funzionamento costituendo un potenziale pericolo in caso di rottura. Nel 2022, l'ANAS ha testato, con risultati positivi, un nuovo dispositivo salva motociclisti in gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso, ma restano da eseguire i crash-test al fine di verificare la compatibilità del sistema barriera stradale con il salva motociclista. Sulla base degli esiti gli uffici regionali faranno le opportune valutazioni rispetto alle barriere stradali presenti sulla rete viaria regionale. Confermo la sensibilità e la condivisione di questo Governo verso il tema evidenziato e l’interesse verso questi sistemi innovativi di barriere continue in gomma riciclata, la cui installazione è correlata alle caratteristiche dei prodotti e alla loro compatibilità con i guard-rail presenti lungo la viabilità regionale. Monitoreremo con attenzione i successivi passaggi di certificazione e commercializzazione del prodotto.»

Il Consigliere Luca Distort ha valutato la risposta «in parte, foriera di buone notizie ma la soluzione sarà buona nel momento in cui darà i risultati auspicati. Abbiamo già visto barriere salva motociclisti messe in opera sulla strada statale 27 e ci auguriamo che il Governo si attivi in questo settore perché il tema della sicurezza delle infrastrutture stradali genera una serie di effetti virtuosi che vanno a beneficio dell'immagine e dell'economia regionali.»