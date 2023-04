ÉVANGILE DE DIMANCHE: RESTE AVEC NOUS SEIGNEUR

Quand tout semble décliner, quand tout apparaît comme de la "Nausée" selon Jean Paul Sartre, Jésus marche avec nous dans la figure de l'inconnu. Les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu par l'explication des Écritures et la fraction du pain. Ainsi ils passent des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la peur au témoignage. L'événement de Pâque devient la clef de compréhension de l'homme dans sa totalité et de sa destinée.

1. MANE NOBISCUM DOMINE

"Reste avec nous Seigneur, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme".

Dans l'aphorisme 124 de Nietzsche dans son livre "Gaie savoir", nous retrouvons la fameuse déclaration du fou sur "la mort de Dieu" et la nouvelle destination de l'humanité sans Dieu. Le fou mis en scène par le philosophe du soupçon crie:

"Dieu est mort! Dieu est mort! Nous sommes tous ses meurtriers".

Après avoir menacé de regard la foule qui ne s'inquiète de rien, s'interroge: Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait pour désenchainer cette terre de son soleil? Le soleil qui éclairait les horizons est effacé et nous sommes embarqués dans un océan infini et obscur. Nous ne pouvons pas aller de l'avant, car il n'y a pas de port. Nous ne pouvons ni tourner à droite ni à gauche, partout est l'infini obscur qui fait peur. La seule possibilité qui reste est de retourner en arrière pour retrouver "le sens de la terre".

Nietzsche dans ce langage codé annonce le monde sans Dieu qui n'a qu'une seule possibilité, celle de reculer en arrière, condamné à l'éternel retour. Aujourd'hui, cet aphorisme est d'actualité. L'homme est devenu terrestrianiste. Le monde est recrequevillé sur lui-même. Jean Greisch s'interroge: là où Dieu n'existe pas, tout est permis? Il n'y a plus de repère moral objectif, le bien et le mal, le vrai et le faux sont confondus. A raison qui a la richesse et les moyens de violences pour intimider le sage.

Reste avec nous Seigneur, la nuit est proche et le jour baisse. Sans la lumière de la résurrection, nous sommes désorientés. À chaque pas que nous posons, nous trébuchons. Nous errons hors du chemin.

2. L'EXPÉRIENCE DES DISCIPLES D'EMMAÜS.

Avec la mort de Jésus les disciples se trouve dans une situation d'angoisse profonde. Leur rêve, leur espoir, tout ce qui constitue la raison de vivre est congelé. La terre pour eux est plongée dans une grande obscurité. Ils ne peuvent plus rester dans la ville de Jérusalem qui a perdu son sens de "maison de paix", car le prince de ce monde semble avoir vaincu le Prince de la paix.

Sur le chemin, les disciples d'Emmaüs ne dialoguent pas, mais se lamentent. Peut-être qu'ils établissent la part de leur responsabilité comme le fou de Nietzshe qui s'implique dans la mort de Dieu:" Nous sommes tous ses meurtriers".

Pour eux, les ponts sont coupés, la voie du ciel est fermée.

Dans cette expérience, l'homme retourne dans ses anciennes habitudes auxquelles il avait renoncé après avoir rencontré Jésus. ce retour aux pratiques anciennes est ce que Nietzsche appelle "le sens de la terre". Même Pierre qui sera le premier parmi les égaux dans l'Église du Seigneur, avait repris avec ses amis son ancien métier de pêcheur de poissons.

Qui n'a jamais vécu ces moments d'angoisse et de déception, quand il interroge le ciel, la terre, la mer et se rend compte que tout est muet? Ces moments où nous perdons le sol sous nos pieds, sont vraiment durs.

Voilà chers frères et soeurs la condition existentielle d'irritation, de désorientation et de retour à nos anciennes habitudes dans laquelle Jésus nous trouve.

3. LA PAROLE QUI RÉCHAUFFE LES COEURS ET LE PAIN QUI OUVRE LES YEUX.

La méthodologie de Jésus est progressive et ascendante. Premièrement, il se fait ignorant du scandal récent produit à Jérusalem, jusqu'à subir de vives reproches de la part de Cléophas. Deuxièmement, il leur explique la parole qui réjouit leur coeur. Cet acte qui ouvre leur intelligence est un acte de charité par excellence. Jésus ne veut pas que ses disciples demeurent dans la nuit de l'ignorance. Le premier effet de la résurrection est l'illumination de l'intelligence.

C'est ainsi que les disciples supplie l'inconnu la faveur de rester avec eux, car le soir tombe et le jour touche à son terme. Jésus ne refuse jamais l'invitation pour nous donner ce que nous ne pouvons pas nous procurer malgré nos apparentes richesses.

La troisième étape décisive est la fraction du pain. Avec ce geste eucharistique, leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent.

La dernière étape est le fruit de la reconnaissance de Jésus qui est la mission. À travers le geste de la fraction, ils ne peuvent plus rester dans ce village du désespoir. Jésus les libère de la peur et "à cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem" pour annoncer aux frères: "le Seigneur est ressuscité", Alleluia.

4. PRIÈRE: RESTE AVEC NOUS.

Sur le chemin de notre Emmaus, prions:

Reste avec nous Seigneur, déjà le jour baisse et la nuit tombe.

Reste avec nous Seigneur car dans notre mer, les flots des idéologies raciales, éthniques se déchainent avec risque d'en être submergés.

Reste avec nous Seigneur en ce temps de la peur généralisée de la possibilité de la guerre de tous contre tous.

Reste avec nous Seigneur car sans toi nous sommes perdus.

Accompagne-nous Seigneur sur le chemin de la vie . Ouvre nos yeux à ta parole de lumière et chasse l'obscurité de notre foi.

Fais que nous te reconnaissions à travers la fraction du pain et ta présence vive dans la maison intérieure de notre coeur.

Rends-nous témoins de ta miséricorde auprès des frères et soeurs découragés sur le chemin de la vie. Amen.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera