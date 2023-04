Poker di interventi del soccorso alpino valdostano

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano IN CORSO per il recupero di un alpinista caduto in crepaccio sul Monte Rosa a quota 4400 mt. L'intervento si è svolto via terra a causa delle condizioni meteo avverse che non permettono l'impiego dell'elicottero (che ha potuto lasciare i soccorritori a quota 3500 mt).

Nel pomeriggio il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto anche per uno scialpinista con trauma ad un arto inferiore, al Balmenhorn (Monte Rosa) a quota 3900 mt, sempre via terra e per altri due incidenti non gravi (traumi gamba) sul Gran Paradiso e al rifugio Mantova.