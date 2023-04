Per gli Alpini fare Memoria è anche cercare di spiegare ai ragazzi il 25 Aprile

Una delle specifiche finalità dell'A.N.A. è FARE MEMORIA, ricordando prima di tutto la storia. Quindi un dovere della memoria per i fatti e soprattutto un dovere della memoria degli uomini.

Gli Alpini prima di caratterizzarsi per un cappello si sono caratterizzati per il fatto che, lungo la loro storia, sono stati degli uomini capaci di assumersi delle responsabilità mettendosi al servizio del bene comune.

L'A.N.A. è al servizio della società quindi in qualche maniera gli avvenimenti della storia non sono ingessati nel marmo dei monumenti ma gli avvenimenti sono qui a parlarci di una passione di uomini per altri uomini.

Il problema di come porsi di fronte ad una data come il 25 Aprile, importante e simbolica per la Storia dell'Italia e della Valle d'Aosta, si intreccia e supera in qualche modo il discorso sulla didattica della Storia.

Per il Presidente della Sezione Valdostana dell'A.N.A., Carlo Bionaz: "La Resistenza non è solo un importante fatto storico, ma costituisce 'Memoria Educante ' in quanto da questo movimento di persone ed idee hanno preso forma quelle Istituzioni che garantiscono ancora oggi la convivenza dei cittadini in libertà, anche con la coesistenza di opinioni diverse".

Da molti anni la Sezione Valdostana ha avviato un proficuo rapporto di collaborazione con le Scuole organizzando congiuntamente dei Viaggi/ Studio a Dachau riservati a ragazzi delle scuole medie, avendo come supporto logistico la struttura di Costalovara, un soggiorno alpino in provincia di Bolzano, dove i ragazzi fanno tappa durante i tre giorni della visita.

Sono oltre centocinquanta quest'anno gli studenti che hanno aderito all'iniziativa in rappresentanza delle scuole Medie San Francesco di Aosta e Scuole Medie di Pont-Suaz.

Un viaggio, che i rispettivi insegnanti stanno preparando con grande attenzione, destinato a lasciare un segno importante nei ragazzi. Così come lo è stato in precedenza per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di varcare quel cancello d'ingresso sotto la scritta: ARBEIT MACHT FREI - Il lavoro rende liberi.

I ricordi sono più che mai vivi nelle loro menti.

Samuel: "Quando siamo arrivati a Dachau, attrezzati di audioguida e mappe ci siamo resi conto che quello non era più il momento di scherzare. All'interno del campo abbiamo visto grandi caserme, camerate, sale, camere a gas, forni crematori, fotografie della crudeltà nazista. A Dachau c'erano tre bunker, oggi uno solo è conservato e fa parte del Memoriale. Visitarlo e riflettere è stato difficile, ma necessario”.

Alysée: "Grazie agli Alpini abbiamo potuto vedere con i nostri occhi la ferocia dell'uomo. La Memoria è indispensabile perché si capisca e non si dimentichi gli orrori e gli errori commessi in quegli anni. Dobbiamo fare la Pace tra di noi, ci dobbiamo amare e non dobbiamo discriminare nessuno accettando le persone così come sono. Sentiamo ancora il silenzio assordante del Campo di Concentramento”.

Ed infine Corinne: "Les parties qui m'ont touchées le plus ont été: les chambres a gaz, le musée avec les photos, la prison et les baraques. Je veux remercier les Alpins pour nous avoir permis de faire cette expérience qui restera toujours dans ma mémoire et mon coeur”.

Ancora Bionaz: "Ricordare questi avvenimenti, riprendere in mano la storia della Resistenza, credo sia anche un mezzo per superare il rischio di una cultura appiattita sul presente per riconsegnare a noi, ma sopratutto ai ragazzi, le ragioni ed il valore di alcuni avvenimenti del passato che, nell'era digitale, rischiano di essere troppo sintetici in un mondo in cui oggi rischiamo di non ricordarci più quelle che sono state le notizie di ieri. Per evitare che la storia che stiamo raccontando stia perdendo la memoria dei fatti”.