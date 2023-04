Il missionario don Dante Carraro al Circolo della Stampa

Don Dante Carraro è prete diocesano di Padova, ma è anche medico chirurgo. Prima di entrare in Seminario si è laureato in medicina e specializzato in cardiochirurgia. Nel 1991 è stato ordinato sacerdote e inviato a fare un po' di esperienza in parrocchia. Oggi è direttore di Cuamm - Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - fondato a Padova nel 1950 dal dott. Francesco Canova e del vescovo Mons. Girolamo Bortignon, il CUAMM ha cominciato ad inviare i primi medici cooperanti nel 1954. Da allora oltre 2.000 operatori, tra medici, paramedici e tecnici, hanno prestato servizio specialmente nei paesi dell’Africa sub-Sahariana, rimanendo in media 3 anni.

Il Circolo Valdostano della Stampa ha organizzato un incontro conviviale che si terrà in Aosta, mercoledì 3 maggio 2023, a partire dalle ore 20, presso il Ristorante Intrecci, via Binel 12, sul tema Quello che non si vede. Storie di un’Africa fuori dal radar, “relativo all’esemplare impegno in Africa dell’Ospite relatore dr. don Dante Carraro, missionario direttore del Cuamm, e al recente Appello ai giornalisti di Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano e giornalista, Rompiamo il silenzio sull’Africa, in linea con le indicazioni di promozione/antisfruttamento dell’Africa di Papa Francesco, nell’ottica della “buona notizia” da Lui promossa e da noi condivisa”, spiega Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo della Stampa. La conversazione sarà guidata da Alessandra Ferraro, caporedattore TGR e presidente UCSI-VdA.

“La testimonianza di don Dante Carraro – spiega la Presidente del Circolo della Stampa - sarà fondamentale per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità dell’informazione oltre che alla crescita di ognuno di noi all’interno delle comunità civili e religiose”.

Chi intende partecipare, anche con graditi ospiti, deve prenotare con cortese sollecitudine alla Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presaidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016)

"L'Africa sta scomparendo dal radar, non interessa a nessuno, tutto ciò che sta succedendo in Sud Sudan piuttosto che in Congo e in altri Paesi dell'Africa subsahariana non viene mai raccontato, da nessuno. E dunque, non si vede, e non esiste". E' l'allarme lanciato ad askanews da don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm, alla vigilia del viaggio di Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan, dal 31 gennaio al 5 febbraio.

Sono entrambi Paesi poverissimi, ricchi di risorse e per questo anche più fragili e più insicuri, dove prevalgono gli interessi legati alle risorse minerarie e non solo. Alla vigilia del viaggio di Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan don Dante Carraro disse ancora: “Sicuramente sono paesi che soffrono di una grave instabilità e il fatto che il Papa vada in questi due Paesi è un grande segno, di unità". Il primo segnale è verso la popolazione locale: "Credere che attorno alla pace, attorno al tema della battaglia contro le gravi disuguaglianze che ci sono, si costruisce il futuro". Il secondo grande segnale - dice don Carraro - è alla comunità internazionale. "Ci sono fasce di popolazione che stanno soffrendo. I prezzi della benzina e del gasolio crescono; le derrate alimentari hanno prezzi che sono cresciuti di 10-20 volte dall'inizio anno".Quale è l'impegno dei Medici con l'Africa Cuamm, in particolare in Sud Sudan? "Abbiamo due grandi filoni di lavoro - spiega don Carraro - da una parte verso mamme e bambine, perché ne muoiono tante. Purtroppo la mamma non muore di malattia, ma di parto. Questo è uno scandalo. L'altro filone importantissimo è la formazione del personale locale. In Sud Sudan c'è una ostetrica ogni 20mila mamme che partoriscono. Non si può creare futuro in queste condizioni. Meno kalashnikov e più libri, più manichini dove poter formare i medici, più computer dove poter studiare".

Sicuramente sono paesi che soffrono di una grave instabilità - aggiunse don Dante - e il fatto che il Papa vada in questi due Paesi è un grande segno, di unità". Il primo segnale è verso la popolazione locale: "Credere che attorno alla pace, attorno al tema della battaglia contro le gravi disuguaglianze che ci sono, si costruisce il futuro".Il secondo grande segnale - dice don Carraro - è alla comunità internazionale. "Ci sono fasce di popolazione che stanno soffrendo. I prezzi della benzina e del gasolio crescono; le derrate alimentari hanno prezzi che sono cresciuti di 10-20 volte dall'inizio anno".

Quale è l'impegno dei Medici con l'Africa Cuamm, in particolare in Sud Sudan?

"Abbiamo due grandi filoni di lavoro - spiegò don Carraro - da una parte verso mamme e bambine, perché ne muoiono tante. Purtroppo la mamma non muore di malattia, ma di parto. Questo è uno scandalo. L'altro filone importantissimo è la formazione del personale locale. In Sud Sudan c'è una ostetrica ogni 20mila mamme che partoriscono. Non si può creare futuro in queste condizioni. Meno kalashnikov e più libri, più manichini dove poter formare i medici, più computer dove poter studiare".

Ed in questo sta tutta l'attualità dell'inziativa del Circolo Valdostano della Stampa.