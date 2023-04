Alla biblioteca di Champdepraz Morena Danna presenta il libro 'Le sue ragioni'

"Volersi bene è fondamentale per star bene con sé stessi e vivere in pace con gli altri". E' questo il forte messaggio che si coglie nel legere le pagine il libro "Le sue ragioni" scritte da Morena Danna, vice sindaco del comune di Montjovet, che presenterà la sua opera con Mariarosa Romeo, chirurgo plastico estetico, e Voviana Rosi della casa editrice END.

L'obiettivo del libro il libro il cui intento è sensibilizzare le persone sui temi importanti come bullismo legato al l'obesità, problemi alimentari quali anoressia e bulimia e accettazione del proprio corpo.

Al tempo stesso il libro trasmette messaggi positivi: volersi bene, fondamentale per star bene con sé stessi e vivere in pace con gli altri; l'accettazione è fodamentale ma al tempo stesso spiega che "è anche onesto cercare di migliorarsi, se uno non sta bene con sé stesso". Insomma una lezione per cercare arrivare alla propria perfezione e credere in se stessi, non arrendersi mai perché che con determinazione si ottiene tutto.