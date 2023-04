Posticipata al 16 maggio la data di presentazione delle domande per gli incentivi per l’occupazione

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che è stata posticipata al 16 maggio la data di avvio per la presentazione delle domande per gli incentivi per l’occupazione destinati alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta che intendono trasformare i contratti dei lavoratori dipendenti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le domande possono essere presentate sulla piattaforma “Misure Covid-19”, accedendo con le identità digitali SPID, CNS o CIE, a partire dalle ore 14.00 del 16 maggio 2023.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web istituzionale all’indirizzo https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>iniziative-in-atto/incentivi-<wbr></wbr>per-la-stabilizzazione-dei-<wbr></wbr>rapporti-di-lavoro-2023