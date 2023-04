Aosta, al Quartiere Cogne la prima edizione di "BocciofilaDays - Cittadini in Gioco"

Sabato 29 aprile andrà in scena, presso la Bocciofila Quartiere Cogne, la prima edizione di BocciofilaDays - Cittadini in Gioco, un workshop partecipato dedicato alla raccolta di idee e proposte per ampliare l’offerta culturale, sociale e aggregativa della città.

L’obiettivo principale è quello di migliorare i contesti di vita attraverso la condivisione di idee e creare opportunità per la comunità attraverso l’incontro, incentivando in particolar modo la partecipazione di quei soggetti che troppo spesso sono esclusi dal processo decisionale.

La visione alla base dell’iniziativa, come spiegano gli organizzatori della Bocciofila, è quella di favorire la crescita di una città che sia sempre più a misura di cittadino.

Il primo evento di Sabato 29 aprile sarà centrato su un tema particolare, cioè l’offerta di eventi culturali, sociali e aggregativi. Le attività, dei veri e propri laboratori dinamici, saranno mediati da alcuni facilitatori e avranno come obiettivo la raccolta di suggestioni e proposte ma anche la condivisione di possibili metodologie di organizzazione dal basso o di collaborazione attiva con la pubblica amministrazione.

La Bocciofila Quartiere Cogne, attraverso queste iniziative, intende dare seguito alla sua vocazione di essere uno strumento dinamico a disposizione della comunità e un vero punto di incontro tra la pubblica amministrazione e il contesto cittadino.

L’evento sarà gratuito e aperto a chiunque previa prenotazione. Per partecipare è sufficiente mandare una mail a bocciofilaquartierecogne@gmail.com oppure contattare il 348 8871790.

L’evento durerà dalle ore 15:00 alle 19:00, con una pausa caffè a metà attività ed un rinfresco offerto da Bocciofila a conclusione dei lavori.