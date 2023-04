Visitare la Centrale di Teleriscaldamento Telcha nei giorni di Maison & Loisir

Scoprire come funziona il Teleriscaldamento e conoscere la Centrale Telcha di Aosta. Il Tour, della durata di un’ora circa permetterà di avvicinare le tecnologie impiegate nella Centrale Telcha come quella della pompa di calore, che permette di produrre calore partendo dall’energia contenuta nell’acqua industriale in assenza di emissioni e approfondire temi ambientali e soluzioni utilizzate dal teleriscaldamento di Aosta, che rispondono agli Accordi di Parigi per la riduzione del consumo primario di ener gia e delle emissioni di CO 2.

La prenotazione della visita, fino a esaurimento dei posti disponibili, può essere fatta tramite posta elettronica all’indirizzo info@telcha.it o telefonando allo 0165.661174.

Per maggiori informazioni è disponibile il sito www.telcha.it