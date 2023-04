‘LE FUNI DEL FUTURO. Il settore degli impianti a fune tra innovazioni e transizioni’

L’evento, rivolto agli operatori, sarà l’occasione per riflettere sull’evoluzione del settore degli impianti negli anni, sulla sua importanza per lo sviluppo socio-economico delle comunità e sulle prospettive future a fronte delle innovazioni e delle transizioni che caratterizzano questo periodo.

La conferenza prevede una serie di interventi tecnico-politici e una tavola rotonda, intitolata “Visioni per il futuro delle stazioni alpine”, in cui saranno coinvolte i referenti dei maggiori comprensori sciistici dell’arco alpino, tra cui Zermatt, Compagnie du Mont Blanc, Dolomitisuperski.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming.

“Le transizione e le innovazioni che stiamo affrontando – spiega l’Assessore Luigi Bertschy – ci impongono delle riflessioni che abbiamo voluto portare in discussione mettendo insieme operatori del settore di altre realtà per condividere idee e prospettive. Con questo primo evento vorrei lanciare un appuntamento annuale del settore che valorizzi la nostra regione come meta di rilievo nel panorama internazionale dello sci”.

I giornalisti interessati a partecipare alla conferenza possono inviare la richiesta di accredito all’indirizzo u-stampa@regione.vda.it entro le ore 17 di lunedì 24 aprile prossimo.