Ex alunni École Hôtelière alla seconda Réunion

”Enjoy” era il suo motto e sarà anche il titolo della seconda edizione della réunion degli ex alunni dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste in programma il 3 maggio (dalle ore 14.30 al Grand Hotel Billia di Saint Vincent), quest’anno dedicata a Victor Vicquéry, ideatore del progetto di messa in rete degli studenti che negli anni si sono diplomati presso l’Istituto alberghiero di Châtillon. L’evento è realizzato grazie al Progetto “S.T.A.G.E.” Programma Interreg Italia Svizzera 2014/ 2020, che ha permesso alla scuola di mettere in pratica l’importante visione del professore recentemente scomparso.

“Quando mi sono insediata come presidente della Fondazione nel 2019, Victor Vicquéry, che all’epoca non conoscevo, mi aveva contattato chiedendomi di creare una rete ex alunni perché era importante che il percorso fatto all’école non si interrompesse. Era necessario continuare a mantenere un legame con i nostri studenti anche dopo il diploma per fare in modo che chi era già nel mondo del lavoro potesse aiutare le nuove leve ad inserirsi in contesti lavorativi di livello – racconta Jeannette Bondaz, Presidente della Fondazione Turistica - Il consiglio di amministrazione colse subito il suggerimento e inserì tale valida proposta all’interno del Progetto Interreg che ha, tra gli obiettivi, la valorizzazione del settore formativo in ambito turistico”.

Nel 2021 questa idea ha visto la sua realizzazione pratica nella prima edizione che ha riunito gli ex alunni ma anche la dirigenza che negli anni ha guidato la scuola. Il prossimo 3 maggio, si replicherà con la serata dal titolo “Enjoy”, proprio nel ricordo di Vicquéry che amava abbinare l’insegnamento alla disciplina ma anche al divertimento e che ai suoi studenti ha trasmesso la stessa voglia di apprendere e fare questo mestiere con passione.

Dal 1956, anno di nascita, l’École Hôtelière ha formato centinaia di professionisti del settore alberghiero che oggi lavorano in tutto il mondo. L’obiettivo del progetto di rete degli ex alunni è quello di creare un momento di incontro e di scambio di esperienze e conoscenze, che faciliti l’inserimento dei neodiplomati nel mondo del lavoro grazie al contatto con chi è già dentro le dinamiche e i contesti di riferimento. L’edizione 2023 dell’evento vedrà una serata in ricordo del professore nelle immagini e nelle parole degli ex alunni, che racconteranno i loro momenti all’interno della scuola. All’evento parteciperà anche il direttore dell’EPCA di Sion René Constatin, l’istituto alberghiero svizzero con il quale la scuola di Châtillon ha già intrapreso una collaborazione nell’ambito del progetto Interreg.

“Poiché molti ex studenti sono oggi albergatori di successo, l’École Hotelière ha pensato di proporre la réunion dopo l’assemblea generale dell’ADAVA, al termine della quale si terrà il seminario semi-serio del comico Paolo Cevoli e un’importante tavola rotonda per riflettere sul tema della crisi del personale nel settore alberghiero – ha aggiunto la Presidente Bondaz - La nostra scuola prepara gli alunni anche a gestire eventi ed è per questo che per noi è una ulteriore occasione e un modo per imparare, anche questa è didattica. Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte lavorano alla realizzazione dell’evento in tutte le sue fasi, dalle prenotazioni, alla reception, alla cucina, alla sala. Sono coinvolti in tutti gli aspetti”.

La tavola rotonda che seguirà l’assemblea generale metterà la situazione del settore turistico-ricettivo, indagando responsabilità e ruoli di tutti gli attori. Per la scuola sarà un importante momento di riflessione ma anche un’occasione per intercettare le richieste di imprenditori e operatori e di raccontare il lavoro svolto dall’Istituto di formazione valdostano in questi anni, delle criticità e dei successi ottenuti perché solo da una forte collaborazione tra il mondo del lavoro e la scuola possono nascere soluzioni condivise. A far riflettere su questo tema ci sarà un ospite speciale, il comico Paolo Cevoli, figlio di albergatori e lui stesso ex gestore del Grand Hotel Rimini, che con il suo travolgente umorismo racconterà storie e aneddoti dell’accoglienza romagnola.

Gli appuntamenti sono aperti al pubblico (www.adava.it)