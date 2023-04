VdA svolta pericolosa a destra con la Commissione Paritetica

Ieri, mercoledì 19 aprile 2023, in Consiglio regionale è stata votata la sostituzione dei due componenti di parte regionale in seno alla Commissione Paritetica, dimessisi contemporaneamente pare per sopraggiunti impegni lavorativi e motivi personali. La maggioranza ha proposto le candidature del Consigliere Augusto Rollandin e del Professor Francesco Saverio Marini.

«Il nostro gruppo - precisano le Consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli del gruppo Progetto Civico Progressista - non ha partecipato al voto per sottolineare la propria contrarietà rispetto al metodo con cui si è arrivati alla proposta di queste candidature, privo di ogni condivisione e trasparenza, e alle candidature stesse.»

Durante il dibattito in Consiglio le due Consigliere avevamo evidenziato la mancanza di un componente di area progressista e posto altri dubbi, “ma dopo aver appreso con grande sorpresa che il prof. Marini ricopre attualmente il ruolo di Consigliere giuridico della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ci sembra che tale nomina sia assolutamente sconcertante”, rimarcano le due consigliere che si chiedono: “Come può il prof. Marini, al di là delle sue competenze giuridiche, rappresentare compiutamente e con fermezza e determinazione le esigenze della Regione dovendo svolgere funzioni di consulenza a chi rappresenta lo Stato ai massimi livelli? C'è un contrasto di ruoli che è evidente a tutti. Una maggioranza sedicente autonomista-progressista che sostiene questa nomina di fatto si consegna alla destra nazionale”.