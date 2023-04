Preoccupanti ritardi per superare rischi frana Quindicetto

Il 6 marzo scorso si è tenuto un incontro tra i Sindaci della Città Metropolitana di Torino e gli altri soggetti interessati per trattare anche la questione della riqualificazione del ponte di Quincinetto, che ha una portata massima ridotta rispetto alle esigenze attuali e che, come detto dallo stesso Sindaco di Quincinetto, è mal ridotto.

Per saperne di più il conigliere leghista Christina Gannis ha presentato in aula un’ interpellanza per sapere se l'Amministrazione regionale sia stata informata di questo incontro; a che punto siano le interlocuzioni con la Regione Piemonte e i Sindaci dei Comuni interessati dal movimento franoso; come si intenda procedere per raggiungere la soluzione ipotizzata della costruzione di un nuovo ponte.

Nel ricordare che la questione della frana riguarda diversi soggetti, alcuni per competenza diretta e altri, come la nostra Regione, perché potenzialmente interessati dal fenomeno, tutti impegnati in diversi ambiti di intervento.

“A seguito dell’installazione della rete paramassi provvisoria – ha precisato il presidente della Regione, Renzo Testolin - la società concessionaria SAV ha sviluppato il progetto per la realizzazione di un vallo paramassi in località Chiappetti: a seguito del parere della Conferenza dei Servizi, la progettazione esecutiva dell’intervento sarà trasmessa al Ministero delle infrastrutture entro il prossimo mese di maggio, con l’avvio dei lavori previsto nel secondo semestre 2023”.

L’altro ambito di intervento riguarda la bonifica del versante della cui progettazione e realizzazione si occupano la Regione Piemonte e il Comune di Quincinetto. Infine, il terzo ambito è quello del ponte di Quincinetto che, al momento, ha una portata ordinaria autorizzata di 26 tonnellate e che, in caso di chiusura totale dell’autostrada, costituirebbe, per lo meno nella prima fase dell’emergenza, l’unica infrastruttura di collegamento tra l’autostrada e la viabilità ordinaria. “È noto – ha aggiunto Testolin - che il ponte è oggetto da anni di discussione in merito a chi debba finanziarne i lavori di manutenzione, situazione ulteriormente complicata dal fatto che la concessione relativa alla autostrada Torino/Quincinetto è scaduta e quindi manca un interlocutore essenziale con cui affrontare la questione”.

Testolin ha poi fatto sapere che all’incontro citato da Ganis la Regione non è stata invitata.

“Evidente-mente – ha commentato il Presidente - non eravamo coinvolti dal punto di vista delle competenze. Non sappiamo se gli enti competenti stiano percorrendo l’ipotesi della costruzione di un nuovo ponte in un luogo diverso o rifare quello attuale ma, certo, prima di intervenire, occorrerà mettere in sicurezza l’autostrada con la realizzazione del vallo paramassi”.

C’è da dire che il dialogo con la Regione Piemonte è sempre particolarmente attivo su più argomenti: la questione del ponte di Quincinetto e della frana di località Chiappetti quindi farà sicuramente parte degli incontri che l’Assessore Bertschy avrà con l’Assessore piemontese Gabusi, per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive future.»

Secca la replica di Consigliere Ganis che ha fatto sapere che “il vallo non è stato costruito e del ponte di Quincinetto non si sa nulla. È vero che realizzare un ponte non è cosa semplice, ma i problemi vanno affrontati e risolti, possibilmente in tempi brevi. La chiusura del tratto autostradale e l'impossibilità di transitare sul ponte causerebbero numerosi problemi all'economia regionale, visto che si tratta dell'unico accesso stradale per la Valle d'Aosta. L'Amministrazione regionale deve intervenire e mantenere una continuità di interlocuzioni con le istituzioni piemontesi. Dalle risposte del Presidente, ci auguriamo che ci sia una svolta”.