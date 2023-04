"Giovani uniti nello sport", l'avviso pubblico scade il prossimo giovedì 27 aprile

L'’Avviso pubblico “2-2023: Giovani uniti nello sport” scade giovedì 27 aprile 2023.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili dell’Assessorato ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA, entro la scadenza di cui sopra a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it

I progetti possono essere presentati dai soggetti di diritto privato, senza fini di lucro, con sede operativa o legale in Valle d’Aosta, che rientrano nell’ambito delle seguenti tipologie:

Enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore, regolarmente costituiti ed operanti esclusivamente in Valle d’Aosta nel settore sportivo;

Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, è necessaria l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

I progetti presentati a valere sul presente Avviso devono riguardare, ai sensi dell’articolo 2 della sopracitata Intesa dell’11 maggio 2022 tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta, la seguente area di intervento:

iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il rischio di esclusione sociale, generato e/o accentuato dalla pandemia, soprattutto degli adolescenti, anche mediante forme di voucher e/o di agevolazione tariffaria da destinare alle attività sportive per le fasce economicamente deboli;

ed essere finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

offrire un sostegno economico alle fasce più deboli attraverso la formula del voucher o delle agevolazioni tariffarie;

promuovere le attività sportive, il benessere, la socialità e il fare squadra tra i giovani di età anche differente, con riguardo anche ai ragazzi con disabilità;

incentivare e sostenere le attività degli enti dedicati allo sport, affinché realizzino iniziative che leghino il sostegno economico alla promozione dello sport tra i giovani, sviluppando anche collaborazioni e reti reciproche;

consentire agli enti sportivi valdostani di promuovere le proprie attività e di avvicinare un numero sempre maggiore di giovani allo sport e alla socialità;

creare dei contesti di alternanza scuola e attività ludico-sportive, al fine di promuovere corretti stili di vita, rapporti tra pari e benefici tipici delle attività sportive;

promuovere il territorio regionale, in termini di riscoperta dei borghi, dei percorsi naturalistici, degli sport popolari all’aperto e dei comprensori sciistici, in particolare di quelli più di piccoli e meno conosciuti.

Le iniziative inserite nei rispettivi progetti, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti ESCLUSIVAMENTE GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 29 ANNI, residenti o domiciliati nel territorio regionale. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 40.000,00. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

L’Avviso e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili: