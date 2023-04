“Prosopon", al via il progetto artistico ad Aosta

Un progetto sperimentale che ha consentito a “framedivision” e a “Replicante teatro” di raggiungere una sintesi espressiva capace di aprire a nuovi orizzonti artistici: si tratta di “Prosopon – la camera di Orfeo”, organizzato dalle due compagnie con la collaborazione il sostegno dell’Amministrazione comunale e il contributo della Chiesa valdese attraverso il bando dell’otto per mille cui il progetto artistico ha concorso con esito positivo.

“Prosopon” proporrà dal 24 aprile al 15 maggio matinées scolastiche e repliche serali tout public, tutte in programma nella Sala Hôtel des Etats. Il lavoro di Alexine Dayné (“framedivision”) e di Andrea Damarco (“Replicante teatro”) ha prodotto due azioni teatrali incentrate sulla visual art e dedicate principalmente al pubblico delle scuole per inaugurare una nuova stagione tesa al “riavvicinamento sociale” capace di sviluppare pubbliche riflessioni con gli studenti di Aosta (essenzialmente delle scuole secondarie di secondo grado) nel cuore della città.

Il titolo del progetto fa riferimento al termine del greco antico traducibile con “maschera” ma anche con “viso”.

La genesi è rappresentata dalla costruzione di una “maschera da indossare con tutto il corpo” presentata in anteprima nell’Espace Heptagon di Gressan durante una residenza artistica, una sorta di cubo sulle cui pareti sono stati varchi, squarci, feritoie o, più semplicemente, dei fori attraverso cui poter guardare dentro. Si è arrivati, così, alla creazione di uno spazio, il “prósopon”, che consente di guardare nel grembo del pensiero quando questo si fa azione: “azione teatrale” per pochi spettatori alla volta.

Il pubblico è stato così invitato a sprofondare il proprio sguardo attraverso la superficie per guardare oltre, guardare avanti e vedere il corpo dell’attore all’interno di uno spazio artefatto in cui accade l’antico rito che consente di “vedere insieme” il “vero per finta”, giungendo alla contemplazione dell’autentico.

Le azioni teatrali sono ispirate a due figure emblematiche della mitologia classica: Penelope e Odisseo.

“Memorie di un Ulisse” verrà portato in scena per il pubblico il 24 aprile e il 1° maggio alle ore 21, mentre le rappresentazioni per gli studenti si terranno dal 26 aprile al 6 maggio.

“Le tele di Penelope” andrà in scena l’8 e il 15 maggio alle ore 21, mentre le matinées scolastiche sono in programma dall’8 al 15 maggio.

Gli spettacoli serali sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria via sms o WhatsApp ai numeri 349-7909895 o 333-6745461.

"Abbiamo sposato con convinzione la proposta progettuale perché è davvero emblematica del periodo appena trascorso - commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco - che ora appare lontano ma che ci ha segnato in profondità costringendoci a un isolamento fisico e spirituale da cui si esce anche guardando, appunto, la verità ogni volta che si manifesta in un luogo anche fisico quale è il “Prosopon”, in questo senso rappresentando con efficacia anche quello che riteniamo sia il ruolo della cultura.

“Prosopon”, inoltre, dimostra quanto l’Amministrazione comunale creda fortemente nell’obiettivo, espresso attraverso la candidatura di Aosta a Capitale italiana della Cultura, di investire nella crescita della comunità attraverso la creazione di (o il sostegno a) eventi e progetti di comprovata qualità. In questo senso, vorrei sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche che conferma il percorso avviato dall’Ente per incrementare l’offerta di proposte culturali per le giovani generazioni, magari realizzate in luoghi insoliti come nel caso di "Prosopon".