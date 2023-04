Emergenza superata e ora governare i cambiamenti

"Stiamo uscendo dalla fase di emergenza, durante la quale abbiamo dato risposte migliorative, e le imprese hanno saputo raccogliere questa sfida e anche in un momento di crisi, hanno scelto di investire". Lo ha detto Luigi Bertschy, vicepresidente della Regione Valle d'Aosta e assessore allo Sviluppo economico, intervenendo questa mattina a un convegno della piccola e media impresa della Confindustria della Valle d'Aosta, a cui ha partecipato il presidente nazionale della piccola industria della Confindustria, Giovanni Baroni.

"Finita l'emergenza ora vorrei poter lavorare di qui a fine legislatura in modo ordinato e con metodo, e sono abbastanza convinto che potremo farlo, anche governando i grandi cambiamenti globali come quello tecnologico e ambientale" ha concluso Bertschy. L'assessore ha anche annunciato il rifinanziamento del Bonus entreprises, il sostegno agli investimenti per le imprese nella fase post pandemia, la cui misura è esaurita. Per coprire le domande serviranno altri 15 milioni di euro. (dire)