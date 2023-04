LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA...DI RAZZA

FORZA TORO SEDUTO!

Vi ho già detto che sono un tifoso granata. Secondo un caro amico juventino sarei un “granata dal volto umano”. In realtà non è proprio così. E adesso ve ne darò la dimostrazione grazie alla riscoperta della difesa della razza che in questi giorni è finalmente tornata in auge dopo che da troppo tempo era negletta. Pensate che il primo numero della rivista fascista “La difesa della razza” è del 5 agosto 1938 e l’ultimo del 20 giugno 1943. Sono 80 anni che nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno. E oggi lo faccio io!

Denuncio pubblicamente Massimiliano ALLEGRI, allenatore dei gobbi, per “sostituzione etnica” per avere, all’85emo della partita Sassuolo-Juventus, sostituito il bianco Paredes con il nero Pobga.

E adesso vediamo come va a finire se ancora una volta i poteri forti, l’ebreo juventino Soros in testa, avranno il coraggio di fare finta di niente.