Les Jeudis du Conservatoire - 20 aprile 2023 

Giovedì 20 aprile, alle 20.30, secondo appuntamento dell’ottava edizione di Les Jeudis du Conservatoire. All’Auditorium Renato Callisto Arnod si esibirà il Trio Meraki, formato da Alice Pellegrino (clarinetto), Daniele Callegari (fagotto) ed Erica Pompignan (pianoforte) e nato tra le mura del Conservatoire per valorizzare una formazione poco praticata ma estremamente interessante per le sue caratteristiche timbriche e per il repertorio che, oltre ai brani originali, attinge dalla letteratura cameristica e non solo, spaziando dall’epoca classica alla tardo romantica. Pur avendo seguito un diverso tipo di formazione musicale, i tre giovani musicisti sono uniti da una forte intesa e un grande entusiasmo, sempre alla ricerca di nuove collaborazioni ed esperienze. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA

F. Danzi

Concertino in si bemolle maggiore op. 47 per clarinetto, fagotto e pianoforte

Allegro

Andante moderato

Allegretto

K. E. Goepfart

Trio in sol minore op. 75 per clarinetto, fagotto e pianoforte

Allegro

Andante

Allegro molto

M.I. Glinka

Trio Pathétique in re minore per clarinetto, fagotto e pianoforte

Allegro moderato

Scherzo: vivacissimo

Largo

Allegro con spirito