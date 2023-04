Una Cartografia Interattiva dei Luoghi in cui si condensa la Storia della Resistenza Valdostana

Tuttavia non si tratta solo di luoghi e di eventi ma si tratta nel suo insieme di una complessa eredità civile, politica, umana e intellettuale su cui si fonda la nostra democrazia e la nascita della Regione Autonoma Valle d’Aosta con la Legge costituzionale del 1948. Si tratta inoltre di lieux de mémoire che la nostra comunità investe di una dimensione simbolica. Come scrisse lo storico Pierre Nora, dei luoghi di memoria Proust fu l’inventore e l’autore del «plus grand des romans de la mémoire» ma è la nostra società contemporanea che ha trasformato i luoghi delle memoria in Patrimonio.

Luoghi della Resistenza e dell'antifascismo in Valle d'Aosta" e si può raggiungere all'indirizzo www.resistance.vda.it. "Lavori come questo possono aiutare a non perdere la memoria e a costruirla nei principi". Lo dice il presidente della Regione, Renzo Testolin, presentando questo pomeriggio al Palazzo regionale di Aosta il progetto "Lieux Mémoire Resistance. Luoghi della Resistenza e dell'antifascismo in Valle d'Aosta". Per Testolin, è "un lavoro di ricerca e di modernizzazione dei luoghi della memoria". L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta "ha voluto fare un percorso per vedere in modo diverso questa tematica, mettendo anche in condizione le scuole di spiegare in maniera coinvolgente e interattiva quello che possono trovare sul territorio" conclude Testolin.



Il progetto ha preso avvio nella primavera 2021, per volontà e stimolo dell'allora presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, Francesco Stévenin, per celebrare l'80esimo anniversario della Resistenza valdostana (1943-1945) offrendo una strumento agile al mondo della scuola per il suo utilizzo e le ricadute didattiche, a escursionisti e a guide turistiche, per far conoscere i luoghi della memoria della Resistenza in maniera agile e diffusa anche attraverso tablet o smatphone. Allora, il direttivo dell'Istituto ha accolto con favore la proposta e il già consigliere Corrado Binel, oggi presidente, ne ha concepito una traccia che è arrivata sul tavolo dell'allora presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz; la giunta ha concesso pieno sostegno al progetto.





Per realizzare il progetto, la direzione scientifica si è attivata per la sua realizzazione incaricando, in primis, il ricercatore Diego Graziola, laureato in Scienze storiche e orientalistiche all'Università di Bologna, per le informazioni storiche-critiche che accompagnano le mappe; queste sono state attinte dalla storiografia valdostana, che riconosce come testo base "Storia della Resistenza in Valle d'Aosta" di Roberto Nicco (Musumeci editore, 1995); la cura editoriale è stata affidata a Marisa Alliod, segretaria dell'Istituto storico della Resistenza, e allo sudio Nexus, nella persona di Aurora Tranti, che ha curato la realizzazione grafica e informatica. Il progetto consente di conoscere i luoghi in cui sono sorti i primi gruppi della Resistenza nell'autunno 1943; quelli delle formazioni partigiane e delle forze nazifasciste nell'estate 1944; i principali attacchi ai nazifascisti e i sabotaggi a impianti di importanza bellica da parte delle forze partigiane dal 1943 al 1945; i rastrellamenti, le rappresaglie, gli eccidi di civili compiuti dai nazifascisti dal 1943 al 1945; le azioni partigiane alla vigilia della Liberazione. E ancora, si possono trovare i monumenti, i cippi e le lapidi in ricordo dei partigiani e dei civili uccisi nella lotta di Liberazione, i cui testi sono desunti dalla pubblicazione a cura di Daniela Giovanna Jon e Marisa Alliod, "Silens Loquor" (Le Château, 2007). Infine sono indicati i centri di documentazione e di mostre espositive permanenti.





"Chi fruirà di queste informazioni può essere sicuro siano verificate" spiega la direttrice dell'Istituto storico della Resistenza, Vilma Villot. Che conclude: "Dobbiamo ringraziare per il supporto il gabinetto della presidenza della Regione, e in particolare Luca Apostolo". Il presidente Binel spiega: "Il nostro progetto pone il dito sulla possibilità di rapportarsi con tutti quei luoghi fondamentali dell'antifascismo in Valle. Cerca di farlo con una distanza critica, che dobbiamo conservare. Il rischio è che la memoria sia sovrabbondante, viviamo in un'esagerazione nel dovere di memoria. Per questo serve un approccio critico".