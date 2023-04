Allarme Avcu 'possibili decreti ingiuntivi Telcha per i condomini non adempienti in arrivo?'

"Una situazione di incertezza che si aggiunge al già lungo iter di tensione vissuto dai consumatori in questo ultimo anno contrassegnato da continui incrementi delle tariffe, causati dalla situazione geopolitica in atto, che hanno visto aumenti anche del 140%" Avcu, l'associazione consumatori presieduta da Rosina Rosset, esterna così la preoccupazione per i possibili decreti ingiuntivi.

"Oggi - si legge in una nota a firma di Ettore Vuillermoz, delegato energia AVCU - i costi si sono nuovamente adeguati al mercato ma permane il problema di chi non è riuscito a saldare il debito accumulato. L’Association Valdôtains des consommateurs et usagers, insieme alle altre associazioni dei consumatori valdostani, per riuscire a trovare una risposta adeguata agli utenti, ha avviato diverse azioni che hanno visto il raggiungimento di alcuni risultati ma che, ad oggi, non risultano risolutivi dell’intera situazione in atto".

Nel mese di gennaio 2023, in seguito alla conferenza stampa di denuncia dell’aumento ingiusto e spropositato dei costi del teleriscaldamento Telcha, tenutasi nel mese di dicembre 2022, si è svolto un incontro organizzato dal Sindaco del Comune di Aosta Gianni Nuti alla presenza dei vertici di Telcha. In seguito, il 22 febbraio, ha avuto luogo un ulteriore incontro che ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale di competenza Luigi Bertschy.

L’esito di questi due incontri ha permesso di trovare un accordo tra parte politica e Telcha. "L’accordo - spiega Avuc - prevedeva la costituzione di un tavolo di lavoro permanente finalizzato a risolvere i problemi delle inadempienze dei consumatori e la possibilità di ricontrattualizzare le quote fisse dei vecchi contratti ad oggi troppo alte".

Un risultato positivo ma non sufficiente per tutti gli utenti. "Infatti - per Avuc - è necessario, come già evidenziato e richiesto nell’ultima riunione, indire un nuovo incontro alla presenza anche degli amministratori condominiali che possiedono i numeri e i dati dei condomini che non sono riusciti a saldare il loro debito".

L’AVCU insieme alle altre associazioni dei consumatori valdostane, ha chiesto più volte ai vertici di Telcha, così come si erano impegnati a fare, di programmare un nuovo incontro con tutti i soggetti chiamati in causa per trovare delle modalità di pagamento affinché i condomini inadempienti non si trovino a ricevere i decreti ingiuntivi. Nessuna risposta ad oggi è pervenuta.

L’AVCU chiede, con urgenza, a TELCHA "di mantenere fede alla parola data tramite l’organizzazione dell’incontro con gli amministratori dei condomini, il Comune di Aosta e la Regione Valle d’Aosta. Un passaggio necessario come anche richiesto, nell’incontro del 22 febbraio, dall’Assessore Bertschy per poter programmare eventuali aiuti alle famiglie in difficoltà".

Inoltre l’AVCU chiede "l’istituzione di un tavolo permanente sui costi dell’energia a tutela dei consumatori affinché si possa vigilare in maniera continua e trasparente sulle tariffe dell’energia e del gas".