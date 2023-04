"Servizi di telemedicina", approvato il Piano operativo della VDA

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che nella sua riunione di ieri, lunedì 17 aprile 2023, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo Servizi di Telemedicina, nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 “Salute”- Componente 1 – Investimento 1.2.3.2 “ Servizi di Telemedicina”.

“Il Piano che abbiamo approvato- afferma l’Assessore Carlo Marzi – riprende, estendendone gli orizzonti, il progetto sperimentale avviato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, denominato “Proximity” (proximity of care in cronic diseases). Tale progetto, svoltosi con la collaborazione di un gruppo di medici di medicina generale, che ringrazio, ha consentito tramite una piattaforma online di interazione tra medico e paziente di avviare una presa in carico sul territorio più efficace delle patologie croniche, quali ad esempio l’ipertensione arteriosa, mediante attività di prevenzione e di cura. La nostra regione da tempo ha avviato attività di telemedicina in ambito sperimentale e di collaborazione transfrontaliera, soprattutto per attività attinenti la medicina di montagna.”

“Con questa opportunità che ci viene fornita dai finanziamenti PNRR, prosegue l’Assessore, sarà possibile dotare gli operatori dell’Azienda USL, i medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta, delle necessarie dotazioni digitali, facendo in modo che la telemedicina divenga un elemento non più sperimentale, ma strutturale del nostro servizio sanitario regionale. Attraverso attività quali il telemonitoraggio e la televisita sarà agevolato il contatto tra operatori sanitari e utenti, anche quando il cittadino si trova nei territori montani della regione. La Telemedicina avvicina la pubblica amministrazione alle comunità dei nostri territori di montagna, le più lontane anche sotto l’aspetto dell’assistenza sanitaria. In modo particolare, seguendo le indicazioni del DM 77/2022 sulla riorganizzazione dell’Assistenza Sanitaria Territoriale, recepite nell’approvando Piano della salute e del Benessere Sociale 2022-2025, con questo Piano si intende fornire a cittadini ed operatori uno strumento innovativo che consenta di affrontare la nuova sfida dei servizi sanitari rappresentata dalla presa in carico delle malattie croniche: diabete, patologie dell’apparatorio respiratorio e cardiaco, patologie neurologiche degenerative (morbo di Parkinson ed Alzheimer), patologie oncologiche”.

Il soggetto attuatore del Piano Operativo Regionale sarà l’Azienda USL della Valle d’Aosta che ha già attivato negli anni dei progetti specifici di telemedicina su diverse patologie. Nell’ambito del PNRR, l’assegnazione del primo progetto strutturale di telemedicina alle Regioni da parte del Ministero della Salute è prevista entro la fine del 2023, con l’avvio dello stesso nei primi mesi del 2024.