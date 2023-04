Approvati gli incentivi destinati alle piccole e medie imprese della VDA

Nella seduta di ieri, lunedì 17 aprile 2023, la Giunta regionale ha approvato gli incentivi per l’occupazione destinati alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta che intendono trasformare i contratti dei lavoratori dipendenti da tempo determinato a tempo indeterminato.

La misura, proposta nel Programma annuale degli interventi di politica del lavoro 2023, destinata alle PMI come definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione europea del 17 giugno 2014, è volta a incentivare le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023. Il contributo è concesso nella misura massima di 10 mila euro per ogni trasformazione a tempo pieno e indeterminato di giovani (tra i 18 e i 35 anni), donne e over 55 e a 8 mila euro in tutti gli altri casi.

Il contributo può essere cumulato con gli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, e con altre misure nazionali a sostegno all'occupazione.

“Questo è un primo provvedimento a sostegno dei lavoratori, afferma l’Assessore Luigi Bertschy, a cui seguiranno, a breve, altre due misure, una dedicata agli iscritti al programma GOL e l’altra ai progetti di inclusione lavorativa. La misura proposta per il 2023 intende continuare ad investire sul capitale umano, puntando sulle stabilizzazioni del personale a termine, con l’intento di valorizzare il lavoro di qualità che consente di progettare con maggiore serenità il futuro.

Le domande possono essere presentate sulla piattaforma “Misure Covid-19”, accedendo con le identità digitali SPID, CNS o CIE, a partire dalle ore 14.00 del 27 aprile 2023 e fino al 30 novembre 2023.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web istituzionale all’indirizzo https://lavoro.regione.vda.it/iniziative-in-atto/incentivi-per-la-stabilizzazione-dei-rapporti-di-lavoro-2023