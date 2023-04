Voucher regionali per la formazione professionale

Grazie al voucher per la formazione professionale, puoi richiedere il rimborso dell’80% dei costi di iscrizione sostenuti per la frequenza a uno o più dei 28 percorsi formativi presenti sul territorio regionale o per accedere ai corsi per la formazione di 34 professioni regolamentate (come, per esempio, la professione di OSS, di maestro di sci, di acconciatore e tante altre).

La Regione autonoma Valle d'Aosta mette a disposizione dei cittadini residenti in Valle d’Aosta i voucher per la formazione professionale, che permettono di ricevere un rimborso dell’80% dei costi di iscrizione per la frequenza di 28 percorsi formativi sul territorio regionale, organizzati dagli enti di formazione accreditati CNOS-FAP Chatillon, Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione e Progetto Formazione S.C.R.L., e per accedere ai corsi per la formazione di 34 figure regolamentate.

Per richiedere il voucher è necessario trovare il corso ricercato, assicurarsi che questo sia riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma presso la quale ha sede l’ente che eroga il corso (o altro soggetto avente competenza nel riconoscimento della formazione), iscriversi e versare la quota di iscrizione o l’acconto richiesto e fare domanda direttamente online sulla piattaforma https://sol.regione.vda.it.

Tutti i cittadini residenti in Valle d’Aosta (in possesso di regolare permesso di soggiorno se cittadini non appartenenti all’UE) con età compresa tra i 18 e i 67 anni, possono richiedere il voucher. I cittadini occupati con rapporto di lavoro subordinato possono accedere al voucher esclusivamente a titolo personale: l'attività formativa deve pertanto essere svolta in orario extra-lavorativo. I cittadini soci o titolari di attività di impresa e i liberi professionisti possono accedere al voucher per la frequenza di iniziative formative solo se non connesse e/o non complementari all'attività dell'impresa stessa o all'attività svolta in libera professione.

Il voucher rimborsa l’80% del costo complessivo dell'iscrizione al percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza determinato dall'organismo di formazione. Il contributo non può superare i 5.000 euro. Ciascun richiedente può beneficiare di più voucher per percorsi formativi diversi, fino alla concorrenza massima di 5.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 14.00 del giorno 3 agosto 2022 al giorno 15 ottobre 2024 esclusivamente tramite il sistema informativo SOL, raggiungibile al seguente link https://sol.regione.vda.it/login.

Per le informazioni di dettaglio sul voucher e sulle modalità di richiesta, è possibile consultare il sito web istituzionale lavoro.regione.vda.it o contattare gli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ai numeri 0165 274548 / 0165 274552 / 0165 274557.