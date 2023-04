Grande successo della 3° edizione di SkiAlp’Xperience

La manifestazione SkiAlp‘Xperience, premiata con la Bandiera Verde di Legambiente nel 2021 e definita come “il più grande evento social di scialpinismo per selfie a un passo dal cielo”(https://www.moltouomo.it/viaggi-uomo/2023/01/06/skialpxperience-torna-il-piu-grande-evento-social-di-sci-alpinismo-per-selfie-a-un-passo-dal-cielo/) si è conclusa oggi domenica 16 aprile a Rhêmes-Notre-Dame con la consueta festa tra i partecipanti e gli organizzatori.

138mila impression sui social da gennaio ad oggi, oltre 500mila nelle tre edizioni e 60mila persone coinvolte sui social

Non solo numeri, ma soprattutto tantissime foto e stories su IG e FB hanno animato la stagione scialpinistica in Valle d’Aosta rendendo protagonisti della promozione del territorio tutti i partecipanti. Gli iscritti hanno percorso i numerosi itinerari, senza classifiche, senza cancelli orari, senza competizione, solo con tanta gioia e passione per uno sport sano e sostenibile. Scenario dell’evento sono state le 5 splendide località: Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame, La Salle, Ollomont e Bionaz.

Nella festa conclusiva di SkiAlp’Xperience, dopo un breve, umile e sentito raccoglimento per le Guide Alpine vittime della valanga, tutti i partecipanti presenti sono stati premiati con i numerosi e prestigiosi premi offerti dagli sponsor.

Un grazie a tutti e un arrivederci al 2024 con nuove vallate e nuovi itinerari!

Con il sostegno di: Pro loco di Valgrisenche, Pro loco di Rhêmes ND, Amm.ni comunali di Rhêmes ND, La Salle, Ollomont e Bionaz.

In collaborazione con PEAKSHUNTER MOUNTAIN GUIDES e FREERIDE ALLIANCE.

Con il supporto di: GRIVEL, LA SPORTIVA, GAL SPORT, SKYWAY, SKINALP, SKITRAB, CAVE MONT BLANC, MONT BLANC RELAIS & SPA, DISVAL, SKITRAB