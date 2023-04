Grosjacques 'tamponare l'emorragia del piccolo commercio'

La Giunta Testolin guarda con attenzione al commercio di prossimità perché, come ha spiegato l'assessore Giulio Grosjacques, "è necessario tamponare l'emorragia del piccolo commercio, temporaneamente fermata dalla legge regionale a favore degli esercizi di vicinato di paese".

Una misura che non può essere considerata risolutiva, perché destinata a sostenere i piccoli negozi con parametri di fatturato e personale impiegato molto limitato, "ma che tuttavia - secondo l'assessore - ha prodotto risultati significativi: nel 2021 e 2022 sono stati rispettivamente 126 e 153 i beneficiari, di cui 14 e 7 per l'apertura di nuove attività, e 113 e 146 per il mantenimento di attività esistenti".

Per il 2023, sono stati stanziati 900mila euro. Si tratta di un intervento sperimentale con valenza triennale: al termine la Giunta informerà la Commissione competente sui risultati. Stiamo inoltre predisponendo una delibera per ampliare i potenziali beneficiari, soprattutto nei piccoli comuni di media montagna. "Vista la grande attenzione che questa maggioranza pone al settore del commercio - ha aggiunto Grosjacques - abbiamo voluto proporre una modifica all'impegnativa del testo, al fine di avere dati ancora più rilevanti che saranno utili alle riflessioni dell'intero Consiglio".