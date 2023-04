GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’«Associazione nazionale partigiani d’italia - Comitato per la Valle d’Aosta» à titre de concours aux frais pour l’organisation d’initiatives liées à la «Festa della Liberazione 2023».

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato l’iter procedurale per l’iscrizione nel Registro valdostano delle Consorterie e approvata la bozza di convenzione riguardante la collaborazione con l’Associazione réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d’Aoste per la gestione del registro valdostano delle consorterie. Nello specifico si forniscono indicazioni in merito al procedimento amministrativo, alle modalità di presentazione delle istanze, alla documentazione da produrre e agli adempimenti da compiere, in applicazione della legge regionale 1° agosto 2022, n.19.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo, per il 2023, alla Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis quale concorso alle spese per il suo funzionamento ordinario. L’importo è pari a 485 mila euro.

È stata approvata l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’individuazione delle soluzioni operative idonee ad avviare le azioni stabilite nel Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026, per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

Il gruppo di lavoro, coordinato e presieduto dal dirigente della struttura regionale economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, sarà composto dai responsabili tecnici dei sub-ATO, un referente politico per ogni Unité, un rappresentante per il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta –CELVA nonché un referente della società di gestione del Centro di trattamento di Brissogne.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscriversi tra il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune nella gestione tecnica e logistica della Scorta Strategica Nazionale Antidoti e Farmaci, nonché in occasione di situazioni di emergenza sanitaria.

È stato, inoltre, approvato il Piano operativo regionale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione “Salute” – componente 1 – Investimento 1.2.3. “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”. Tale atto permetterà di dare attuazione ai servizi di telemedicina previsti sul territorio regionale.

È stata approvata l’adesione della Regione Autonoma Valle d'Aosta all’iniziativa di sensibilizzazione in occasione in occasione del mese della prevenzione dell’ictus mediante l’illuminazione del Castello di Aymavilles dal 21 al 30 aprile 2023.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le disposizioni attuative della misura “Incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro” contenuta nel Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023.

È stato rinnovato l’accordo quadro con il Centro servizi industrie S.r.l. di Torino quale gestore del polo di innovazione per la Meccatronica e i sistemi di produzione della Regione Piemonte, finalizzato alla collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati concessi dei contributi, per il 2023, a cinque Associazioni dei consumatori e degli utenti sulle spese relative alla realizzazione di specifici progetti finalizzati all’informazione e alla formazione del consumatore e dell’utente, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, nonché all’assistenza nelle controversie, e contributi a fondo perso sulle spese relative all’attività di sportello a favore dei consumatori e degli utenti.