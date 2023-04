Il Papa difende san Giovanni Paolo II “oggetto di illazioni offensive e infondate”

Dopo la recita del Regina Caeli, Papa Francesco ha difeso il predecessore san Giovanni Paolo II, la cui figura negli ultimi giorni è stata al centro di accuse infamanti legate al caso Orlandi, mosse sulla base di anonimi “si dice”, senza testimonianze o indizi. Accuse che il Pontefice ha definito “illazioni offensive e infondate”.

Ecco le parole di Francesco, che dopo aver salutato i gruppi della Divina Misericordia presenti in piazza San Pietro ha aggiunto: “Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di san Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”.

La Cei: insieme con Francesco nella difesa di Giovanni Paolo II

In un comunciato, la presidenza della Conferenza episcopale italiana si unisce alle parole di Francesco al termine del Regina Caeli, condividendo il pensiero che i recenti attacchi contro Papa Wojtyla sono esattamente "illazioni offensive e infondate". Nel testo, ricordando la Domenica della Divina Misericordia, istituita nel 2000 da san Giovanni Paolo II, si ricordano le sue parole: “Il messaggio della Divina Misericordia è così, implicitamente, anche un messaggio sul valore di ogni uomo. Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio, per ciascuno Cristo ha dato la sua vita, a tutti il Padre fa dono del suo Spirito e offre l’accesso alla sua intimità” (Omelia, 30 aprile 2000).

Il riferimento è alla vicenda del casa Orlandi. Il fratello della ragazza misteriosamente scomparsa 40 anni fa ha chiesto al Papa di essere ascoltato dal magistrato vaticano, ha poi lanciato assurde accuse in un programma tv e insieme al suo avvocato ha rifiutato di comunicare le fonti e le prove della accuse. Ne è seguito una duro scambio di comunicati pubblicati dai media vaticani, dopo che il cardinale Stanislao Dziwisz, per 40 anni segretario di Karol Wojtyła prima e di Giovanni Paolo II aveva pubblicato una dura nota per confutare le infondate accuse. La Santa Sede è intervenuta successivamente e oggi finalmente ha parlato anche Papa Francesco, senza però entrare nel dettaglio, lui stesso aveva deciso di far accedere Pietro Orlandi alla magistratura vaticana.

Alle 14.20 circa di ieri la Presidenza della CEI ha diffuso una nota nelal quale "a nome dei Vescovi italiani, si unisce al “pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”, rivolto oggi da Papa Francesco dopo la recita del “Regina Caeli”. Non ci possono essere mezzi termini, infatti, per definire i recenti attacchi verso San Giovanni Paolo II.

Nella Domenica della Divina Misericordia, istituita nel 2000 da Wojtyla, ricordiamo proprio le Sue parole: “Il messaggio della divina misericordia è così, implicitamente, anche un messaggio sul valore di ogni uomo. Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio, per ciascuno Cristo ha dato la sua vita, a tutti il Padre fa dono del suo Spirito e offre l’accesso alla sua intimità” (Omelia, 30 aprile 2000)".

