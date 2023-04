Tornano salassi bollette gas ed energia elettrica

Dopo il calo degli ultimi mesi, le bollette del gas naturale e dell’energia elettrica torneranno a salire. Fino al 15% in più per il gas e fino al 25% in più per l’elettricità nell’ultimo trimestre dell’anno, secondo le previsioni del presidente di Arera, Stefano Besseghini in audizione alla Commissione Finanze della Camera.

Come riporta la cronaca del Sole 24 Ore , «le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi – ha detto il presidente Arera – hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)».

Dopo il calo dei mesi scorsi, le previsioni sono al rialzo anche per l’energia elettrica: le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per i prossimi mesi «hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente» e le quotazioni per il terzo e quarto trimestre sono in «rialzo, con aumenti di circa il 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre», ha detto ancora Besseghini (Il Sole 24 Ore).

Da qui la necessità di lavorare anche sul bonus riscaldamento, anche se per Arera l’orizzonte della misura per il trimestre finale del 2023 presenta delle criticità per la protezione dei consumatori per il periodo invernale, che non sarebbe coperto per intero (ovvero fino a febbraio 2024).

Per Federconsumatori “il Governo sul fronte caro bollette ha rotto le righe troppo in fretta quando nei giorni scorsi, a fronte del ribasso dei prezzi di gas e energia elettrica, ha iniziato, col Decreto n. 34 del 30 marzo, a ridurre le misure di sostegno agli utenti”.

I consumatori ora si troveranno a pagare, con il rialzo dei pressi del gas e della luce, costi maggiori sia per i nuovi aumenti della materia prima che per gli oneri reintrodotti dal Governo sulle bollette dell’energia elettrica . L’associazione chiede dunque al Governo di “non allentare le misure”.