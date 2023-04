Corriere della Sera premia Cva per Bilancio Sostenibilità 2023

Il Gruppo CVA, una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy, ha ricevuto nella giornata odierna il “Premio Bilancio di sostenibilità”, alla sua seconda edizione, con la menzione di “Miglior rapporto con la comunità”, nella categoria grandi imprese. Il premio promosso dal Corriere della Sera, in collaborazione con NeXt Nuova Economia, è un importante riconoscimento che attesta l’elevato valore che il Gruppo attribuisce al territorio in cui opera e alle relazioni instaurate con gli stakeholder della comunità locale, in un’ottica di collaborazione sinergica per la valorizzazione del bene comune.

In particolare, il Gruppo è stato selezionato da una commissione di esperti, sulla base dei principali standard internazionali e i recenti orientamenti della normativa europea, articolato in 30 temi di rilevanza riconducibili in modo equamente ripartito per i tre pilastri ESG (ambientali, sociali e di governance), tra oltre 170 aziende e organizzazioni al fine di individuare le aziende impegnate in maniera sistematica e puntuale per l’attuazione della transizione ecologica.

Nella valutazione, sono state prese in considerazione tutte le tipologie di rendicontazione non finanziaria ufficiali, con un focus specifico sul bilancio di sostenibilità per le aziende e sul bilancio sociale per gli enti di Terzo Settore.



Il Premio è stato consegnato oggi al Direttore Generale di CVA Enrico De Girolamo, in occasione di un evento svoltosi in sala Buzzati presso la sede del Corriere della Sera a Milano e tramesso in diretta streaming.



Enrico De Girolamo, Direttore Generale di CVA ha commentato: “Siamo lieti di aver ricevuto questo riconoscimento, che premia il nostro impegno legame con il territorio in cui il Gruppo affonda le sue radici. La sinergia tra la creazione di valore economico e la distribuzione dei benefici alla comunità è un principio fondamentale della nostra sostenibilità aziendale. Il valore generato e condiviso si traduce, oltre che nell’erogazione di servizi affidabili ed efficienti, nella creazione di posti di lavoro, nel sostegno dell’indotto attraverso il ricorso a fornitori locali e nelle iniziative di educazione alla sostenibilità rivolte alle scuole e alle giovani generazioni”.