Mercenari del macellaio russo hanno ammazzato bambini sparandogli alla testa

I mercenari russi della compagnia Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. A confessarlo a Gulagu.net, organizzazione russa per i diritti umani, due appartenenti alla milizia, entrati nel gruppo di contractors attraverso il reclutamento effettuato nelle prigioni. A riportare la notizia è il sito russo indipendente Meduza.



Azamat Uldarov, uno dei due testimoni, ha raccontati di aver "sparato alla testa a una bambina di 5 anni". "Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi i bambini di cinque anni", ha detto il miliziano. Insieme a lui ha confessato anche Alexei Savichev. I due hanno riferito al fondatore di Gulagu.net, Vladimir Osechkin, i dettagli sull'esecuzione di oltre 20 bambini e adolescenti ucraini, l'esplosione di una fossa con più di 50 prigionieri feriti e la "pulizia" di edifici residenziali attraverso l'uccisione di tutti, compresi i minori.

Entrambi i mercenari hanno parlato delle numerose perdite subite dalla compagnia Wagner, e Uldarov ha aggiunto di aver assistito alla restituzione di bare di zinco vuote a numerosi parenti dei commilitoni uccisi in battaglia. Sia Uldarov che Savichev hanno affermato che il comando del Wagner PMC minaccia i combattenti di morte in caso di comunicazioni con i giornalisti e di pubblicazione di qualsiasi informazione inerente le zone calde del fronte.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 418.

Nella regione di Zaporizhzhia le forze armate russe, a causa dei troppi feriti, hanno trasformato una palestra scolastica in un ospedale militare. Intanto, in uno scambio di prigionieri con la Russia, 130 soldati ucraini sono tornati nel loro Paese. Putin ha incontrato il ministro della Difesa cinese Li Shangfu. Stop all'import di grano dall'Ucraina, Ue a Polonia-Ungheria: "Azioni unilaterali inaccettabili". Borrell (Ue) sostiene "la Russia sta nuovamente bloccando 50 navi nel Mar Nero con a bordo grano urgentemente necessario. Uccisi sette mercenari britannici in Ucraina. Due miliziani del gruppo Wagner confessano: "Abbiamo ucciso bambini". Gli 007 Usa: "La controffensiva ucraina inizierà il 30 aprile", e Lavrov ammette: "La Russia è interessata a che il conflitto finisca il prima possibile".

